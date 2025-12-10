Tặng bóng đèn chiếu sáng cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

Chiều 10-12, đại diện Báo SGGP phối hợp với Công ty TNHH TM thiết bị điện Trường Giang (TPHCM) đã đến thăm và trao tặng 570 bóng đèn chiếu sáng cho các hộ dân có nhà sập, hư hỏng trong đợt lũ lụt vừa qua tại xã Sơn Hoà (tỉnh Đắk Lắk).

Người dân xã Sơn Hòa nhận bóng đèn chiếu sáng

Theo ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hoà, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Trong đó, có 1 người tử vong, 3.888 căn nhà bị ngập (trong đó, có hơn 2.000 căn nhà ngập sâu 3-5m), 507 căn nhà bị sập và hư hỏng, hơn 4.800ha cây trồng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 507 tỷ đồng. Sau lũ, nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng, kiệt quệ về tài chính, không còn khả năng khôi phục kinh tế. Chính quyền địa phương đang nỗ lực phối hợp với nhiều đơn vị hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà, tái thiết cuộc sống.

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Tây Nguyên - Nam Trung bộ (bên trái), trao 570 bóng đèn chiếu sáng cho đại diện UBND xã Sơn Hòa

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Tây Nguyên – Nam Trung bộ cho biết, món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các nhà hảo tâm gửi đến người dân vùng lũ và góp phần giúp bà con sớm ổn định, tái thiết cuộc sống.

Tiếp nhận quà hỗ trợ, ông Sô Minh Chiến cảm ơn Báo SGGP cùng đơn vị tài trợ đã quan tâm hỗ trợ địa phương, đây là món quà thiết thực và kịp thời đối với người dân vì hiện nay rất nhiều gia đình các thiết bị chiếu sáng đã bị hư hỏng do ngập nước. Mong rằng trong thời gian tới, quý báo cùng các mạnh thường quân tiếp tục quan tâm cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khôi phục kinh tế, tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

MAI CƯỜNG