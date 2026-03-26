Thông tin kinh tế

Hành trình thập kỷ P&G Việt Nam đóng góp hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng

Hưởng ứng “Ngày Nước Thế giới 2026”, Công ty P&G Việt Nam đã phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chương trình “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” (CSDW) tại Trường THCS Thanh Tùng, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An.

Hành trình thập kỷ P&G Việt Nam đóng góp hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp cùng nhãn hàng nước rửa tay Safeguard hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng nước an toàn và thực hành rửa tay đúng cách.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hướng dẫn cách sử dụng gói bột lọc nước P&G, một giải pháp giúp chủ động xử lý nước uống trong các tình huống khẩn cấp, khan hiếm nước sạch. Mỗi gói bột lọc nước P&G có khả năng biến 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch chỉ trong vòng 30 phút.

Được biết, sáng kiến “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” được Tập đoàn P&G triển khai trên toàn cầu từ năm 2004, với sứ mệnh giúp trẻ em và các gia đình có cơ hội tiếp cận nước uống sạch thông qua các gói lọc nước P&G. Tại Việt Nam, kể từ khi được ra mắt vào năm 2016 với sự đồng hành của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đối tác, chương trình đã mang đến hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng.

HOÀNG HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

