Hơn 1.550 sản phẩm đổi mới sáng tạo tại Mega Us Expo 2025

Mega Us Expo 2025 có 200 gian hàng đến từ Hàn Quốc và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam tham gia, giới thiệu hơn 1.550 sản phẩm ở đa lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm, công nghệ, sáng tạo nội dung, sản phẩm đời sống…

Hơn 1.550 sản phẩm đổi mới sáng tạo được giới thiệu tại khu vực triển lãm

Sáng 14-8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (Sihub), Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàn – Việt (KORETOVIET), Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc, Trung tâm Đổi mới Kinh tế Sáng tạo tỉnh Jeonbuk (JBCCEI) phối hợp tổ chức “Ngày hội Xúc tiến giao thương - cánh cửa kết nối thị trường Hàn - Việt 2025” (Mega Us Expo 2025).

Sự kiện được chủ trì bởi Sở KH-CN TPHCM, diễn ra từ ngày 14 đến 16-8 tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận, TPHCM).

Đây là một trong những hoạt động hợp tác chiến lược giữa JBCCEI và Sở KH-CN TPHCM nhằm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo dự án khởi nghiệp, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tham quan các gian hàng tại Mega Us Expo 2025

Với chủ đề “Cánh cửa kết nối thị trường Hàn – Việt”, Mega Us Expo năm nay có hơn 200 gian hàng đến từ Hàn Quốc và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam tham gia, giới thiệu gần 1.550 sản phẩm mới ở đa lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm, công nghệ, sáng tạo nội dung, sản phẩm đời sống…

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra hoạt động startup Việt – Hàn pitching trước các quỹ đầu tư (Venture Star); chung kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên Việt – Hàn 2025 (Univ. Star); kết nối giao thương giữa 200 doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc; triển lãm trưng bày giải pháp công nghệ chuyên biệt…

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm 2025 có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2024. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại được mở rộng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu khai mạc sự kiện

Các doanh nghiệp chủ động thích ứng với yêu cầu kỹ thuật mới, đẩy nhanh tiến độ để phục vụ thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe. Các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế được liên tục triển khai hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết.

“Mega Us Expo không chỉ là ngày hội giao thương mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, bền chặt và ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là giữa TPHCM và các đối tác Hàn Quốc. Hợp tác quốc tế trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng trở thành yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh của chúng ta trên trường quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Lễ ký kết MOU giữa Liên minh 13 trường đại học hỗ trợ khởi nghiệp tại Hàn Quốc và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (Sihub)

Chỉ tính riêng tại Mega Us Expo, trong 3 năm qua, đã có 4.500 lượt kết nối B2B và gần 460 biên bản hợp tác (MOU) được ký kết. Tại Mega Us Expo 2025, ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút 9.000 lượt khách tham quan, 2.000 phiên kết nối giao thương. Cạnh đó, với hơn 30 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, viện - trường hàng đầu tại Hàn Quốc và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam tham gia, kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững, hình thành các chương trình ươm tạo, liên doanh sản xuất - thương mại hóa công nghệ giữa hai quốc gia.

BÙI TUẤN - THIÊN PHÁT