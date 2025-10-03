Nhịp sống Đông Nam Bộ

HĐND tỉnh Đồng Nai: Thông qua 13 Nghị quyết quan trọng

SGGPO

Trưa 3-10, các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết quan trọng, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cho biết: Trên cơ sở xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, báo cáo thẩm tra của các ban, HĐND tỉnh đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua 13 nghị quyết với sự đồng thuận của 100% đại biểu.

1000029821.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Các nghị quyết được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, liên tục, thống nhất, không để khoảng trống pháp lý trong việc áp dụng, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh sau khi sắp xếp và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay.

1000029822.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua các nghị quyết

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2025, nhiệm vụ của HĐND, UBND tỉnh còn rất nhiều. Do đó, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đóng góp những ý kiến thiết thực, xác đáng với HĐND, nhất là trong công tác giám sát, thẩm tra, chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo trình các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng với quy định của trung ương và sát yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

XUÂN TRUNG

