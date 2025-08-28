HĐND tỉnh Lâm Đồng họp kết hợp trực tuyến để thích ứng với tình hình mới

Kỳ họp HĐND tỉnh Lâm Đồng lần đầu được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm giảm chi phí, thích ứng với địa bàn tỉnh rộng, điều kiện đi lại khó khăn.

Chiều 28-8, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) thảo luận, biểu quyết và thông qua 14 Nghị quyết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đây là kỳ họp được tổ chức theo mô hình đổi mới trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu chính tại 3 trung tâm hành chính (trước đây) là Đà Lạt, Phan Thiết và Gia Nghĩa; đồng thời kết nối với 111 điểm cầu trực tuyến ở các xã, phường và đặc khu Phú Quý.

Kỳ họp tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong tỉnh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết, kỳ họp diễn ra vừa trực tiếp và trực tuyến là bước tiến quan trọng thể hiện tinh thần đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chính quyền địa phương, giảm chi phí di chuyển, thời gian tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu toàn tỉnh tham dự; thích ứng với địa bàn tỉnh rộng, điều kiện đi lại khó khăn.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tham dự trực tiếp tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; hợp nhất, điều chỉnh và phân bổ vốn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, nhất là các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí và biệt phái về công tác tại cấp xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính…

ĐOÀN KIÊN