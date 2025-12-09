TPHCM: Hoàn tất phương án sắp xếp nhân sự phường, xã trước 15-12

Ngày 9-12, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền chủ trì hội nghị triển khai Đề án “Rà soát, sắp xếp và bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố”.

Hội nghị triển khai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong ảnh là điểm cầu tại Sở Nội vụ TPHCM

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền, quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số địa phương thiếu các vị trí chủ chốt của HĐND, UBND và thiếu lãnh đạo ở một số bộ phận chuyên môn. Ngược lại, một số phòng chuyên môn lại dư cấp phó so với quy định.

Ngoài ra, cơ cấu biên chế phân bổ chưa phù hợp, dẫn đến tình trạng cán bộ, công chức vừa thừa lại vừa thiếu, chất lượng đội ngũ không đồng đều giữa các khối chính quyền, Đảng và đoàn thể.

Nhiều địa phương cũng thiếu nhân lực chuyên trách trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng, kế toán…

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết thêm, hiện TPHCM có 1.052 công chức đang bố trí thừa và 935 công chức đang thiếu tại 27 vị trí việc làm, chưa bao gồm 1 vị trí trợ lý ban chỉ huy quân sự.

Trước thực trạng đó, UBND TPHCM đưa ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: sắp xếp trong nội bộ cấp xã; sắp xếp từ UBND cấp xã thừa qua UBND cấp xã thiếu; bố trí nhân sự giữa Đảng ủy, MTTQ Việt Nam và UBND các xã cho phù hợp; điều động, tăng cường, tiếp nhận công chức, viên chức từ các sở, ngành và đơn vị sự nghiệp đến hỗ trợ những xã còn thiếu nhân lực chuyên môn sâu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã giải đáp thắc mắc, phản hồi khó khăn của các phường, xã, đặc khu trong việc sắp xếp nhân sự tại địa phương.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền nhấn mạnh, các đơn vị đang dôi dư hoặc thiếu cán bộ, công chức cần chủ động phối hợp trong công tác điều chuyển và tiếp nhận nhân sự; hoàn tất phương án sắp xếp nhân sự theo đề án, gửi về sở trước ngày 15-12.

Các địa phương tham gia hội nghị trực tuyến

Trên cơ sở đó, ngày 20-12, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, rà soát biến động biên chế cấp xã để trình UBND TPHCM xem xét, quyết định giao lại biên chế.

Từ ngày 1-1-2026, các phường, xã, đặc khu sẽ áp dụng chỉ tiêu biên chế mới, bảo đảm việc chi trả lương cho cán bộ, công chức ngay từ đầu năm, tránh tình trạng chậm trễ.

Đối với các địa phương có số lượng cán bộ dôi dư, Sở Nội vụ sẽ thực hiện điều động phù hợp, đồng thời vẫn giữ lại một số trường hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ người dân tốt hơn.

VĂN ANH