Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khảo sát tình hình khai thác vật liệu xây dựng

Ngày 21-1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tổ chức đoàn khảo sát thực tế tình hình quản lý, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng tại một số mỏ khoáng sản trên địa bàn khu vực Bình Dương (trước đây), nhằm phục vụ công tác giám sát và tham mưu chính sách đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát thực địa các mỏ đá

Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM làm trưởng đoàn; cùng lãnh đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Đoàn đã làm việc với 2 đơn vị khai thác mỏ, tập trung nghe báo cáo và trao đổi về tình hình khai thác khoáng sản, sản lượng thực tế, kế hoạch khai thác năm 2026, khả năng cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình đầu tư công, đồng thời xem xét việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, an toàn lao động và hoạt động vận chuyển vật liệu.

Đoàn cũng khảo sát trực tiếp hiện trường mỏ đá Thường Tân III, trao đổi với doanh nghiệp về tình hình khai thác thực tế, công tác bảo đảm môi trường, an toàn lao động và việc cung ứng vật liệu xây dựng theo đúng nội dung giấy phép được cấp.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, sản lượng khai thác những năm gần đây đạt tỷ lệ cao so với công suất cho phép. Tuy nhiên, do đặc điểm địa chất, tỷ lệ đá có cường độ thấp chiếm tỷ trọng lớn, nên khả năng cung ứng vật liệu cho các công trình đầu tư công mới đáp ứng được một phần nhu cầu. Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ hoàn tất thủ tục về đất đai, giấy phép môi trường và gia hạn giấy phép bến thủy nội địa nhằm ổn định hoạt động khai thác, vận chuyển.

Đoàn khảo sát làm việc với các đơn vị liên quan

Tiếp đó, đoàn khảo sát tại các mỏ vật liệu do Công ty CP Miền Đông (HCM) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng May thêu Tân Tiến khai thác. Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp và địa phương, làm cơ sở tổng hợp, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động khai thác vật liệu xây dựng trong thời gian tới.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG