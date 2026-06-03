Sự thật đánh bật những tiếng nói lạc điệu - Bài 2: Đập tan luận điệu xuyên tạc “khủng hoảng bộ máy”

Gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM tiếp nhận và giải quyết khoảng 4 triệu hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn từ trên 96% (năm 2025) tăng lên trên 99% (trong 4 tháng đầu năm 2026). Đây là minh chứng rõ nét cho thấy bộ máy hành chính đang vận hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả; phản bác các luận điệu xuyên tạc rằng ngân sách đang cạn kiệt, bộ máy nhà nước đang lâm vào tình trạng bế tắc, trì trệ…

Bộ máy vận hành thông suốt

Sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Hưng, dù lượng hồ sơ tiếp nhận khá lớn nhưng công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) vẫn diễn ra thông suốt. Từng khu vực được phân định rõ ràng, từ bàn hướng dẫn viết tờ khai đến các quầy xử lý chuyên môn. Đội ngũ chuyên viên thao tác trên hệ thống phần mềm một cách thuần thục.

Các quy trình liên thông dữ liệu được vận hành khẩn trương nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp. Sự khoa học trong cách bố trí và tinh thần làm việc tập trung cao độ đã giúp các thủ tục được xử lý nhanh gọn, chuẩn xác.

Người dân sử dụng robot lễ tân tích hợp trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu. ẢNH: MẠNH THẮNG

Đến thực hiện thủ tục “liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”, anh Nguyễn Hoàng Nam (cư dân ở phường) cho biết, thay vì phải thực hiện riêng lẻ các thủ tục như trước đây, nay nhờ hệ thống liên thông dữ liệu dân cư, anh chỉ mất chưa đầy 20 phút để hoàn tất hồ sơ trực tuyến. “Tôi chỉ cần đưa Căn cước công dân gắn chip, cán bộ quét mã QR là thông tin hiện ra hết, không phải khai báo lại từ đầu. Sự nhanh nhẹn và thái độ niềm nở của các cán bộ, nhân viên ở đây khiến người dân cảm thấy rất hài lòng”, anh Nam chia sẻ.

Tương tự, ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố và liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,9%.

Trung tâm cũng xử lý dứt điểm các hồ sơ TTHC tồn đọng, đảm bảo không còn hồ sơ quá hạn. Trung tâm được trang bị kiốt nộp hồ sơ trực tuyến, robot thông minh phục vụ tiếp dân, hệ thống máy tính bàn, hệ thống lấy số tự động, kiốt tra cứu... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đến thực hiện TTHC.

Tại phường Vũng Tàu, không chỉ bố trí robot lễ tân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân thực hiện TTHC, phường còn triển khai hệ thống AI cho phép người dân tương tác từ xa qua chatbot. Chỉ cần quét mã QR, người dân có thể thực hiện hỏi - đáp về dịch vụ công ngay tại nhà mà không cần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Theo thống kê, trong quý 1-2026, phường đã tiếp nhận hơn 5.700 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%; hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ hơn 99%. Còn tại phường An Phú Đông, hệ thống ki ốt thông minh vừa được đầu tư trang bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường giúp hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trực tuyến thuận tiện hơn.

Thực tiễn tại các phường, xã cho thấy, khi bộ máy cơ sở vận hành trên tinh thần phục vụ người dân và được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, những áp lực về nguồn lực tài chính không trở thành rào cản mà ngược lại còn tạo động lực thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, mỗi cán bộ, công chức hiện nay đều phải chủ động áp dụng công nghệ để triển khai công việc đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về một chính quyền gần dân, vì dân phục vụ.

Thời gian qua, bộ máy chính quyền cơ sở của phường Vũng Tàu luôn bảo đảm vận hành thông suốt nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa quy trình xử lý công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành. Đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hạn.

Dành nguồn lực nâng cao đời sống người dân

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên trong năm 2026, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng nguồn lực vào các mục tiêu phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, khi chi thường xuyên được tiết kiệm hợp lý thì nguồn lực ngân sách sẽ có điều kiện tập trung nhiều hơn cho các nhiệm vụ thiết yếu, trực tiếp phục vụ người dân. Tại nhiều địa phương, phần kinh phí tiết kiệm được có thể sử dụng ưu tiên cho các công trình dân sinh, như nâng cấp hạ tầng giao thông nội bộ, cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công và chăm lo đời sống xã hội.

Chẳng hạn, người dân tại các xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn… thời gian qua đã trực tiếp thụ hưởng những thành quả từ việc thực hành tiết kiệm chi thường xuyên, qua đó tạo thêm nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, thể dục thể thao, trường học: xây dựng sân vận động Thới Tứ, diện tích 1.600m2; xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Phiên, tổng diện tích sàn 4.300m2; nâng cấp, sửa chữa đường Thới Tam Thôn 6…

Các công trình được thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Hóc Môn, đã góp phần nâng cao chất lượng sống, đáp ứng nhu cầu học hành, vui chơi giải trí của người dân.

Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn cho biết, địa phương xem đây là một “áp lực tích cực”, buộc mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức phải thay đổi tư duy điều hành theo hướng khoa học, thực chất, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Việc cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết trong các hoạt động hội họp, công tác, mua sắm công hay sử dụng điện, nước, xăng dầu… sẽ góp phần triệt tiêu các biểu hiện lãng phí, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin tại các địa phương tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp và khai thác hiệu quả, phục vụ tốt công tác chuyên môn cũng như việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Điều này cũng giúp giảm “chi phí xã hội” cho người dân và doanh nghiệp. Bởi khi thủ tục được tinh gọn, hồ sơ trực tuyến được triển khai hiệu quả thì người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm thời gian chờ đợi và chi phí, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, điều quan trọng hơn là sự hiện diện của chính quyền ở cơ sở. Xã Hóc Môn đã triển khai mô hình “Dịch vụ công tại ấp” nhằm đưa các dịch vụ hành chính công đến gần người dân hơn, hỗ trợ người dân thực hiện các TTHC ngay tại khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ sở.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh, mô hình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện các TTHC nhanh chóng, thuận tiện hơn ngay tại địa bàn cư trú. Bên cạnh đó, mô hình còn phát huy tinh thần phục vụ nhân dân “mọi lúc, mọi nơi”, đưa công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đi vào thực tiễn, tạo sự hài lòng cho người dân khi thực hiện các TTHC tại địa phương…

Trong những phiên họp với sở, ban, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã nhiều lần yêu cầu tiết giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Cụ thể, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm 5% so với dự toán HĐND TPHCM giao; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lớn hơn 50% tổng chi ngân sách trong năm 2026 và tiệm cận 70% vào năm 2030. Cùng đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng dự phòng ngân sách, chi sử dụng cho các nhiệm vụ thực sự cấp bách; cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết, chưa cấp bách; hạn chế phát sinh nhiệm vụ chi ngoài dự toán; không tham mưu, đề xuất bổ sung kinh phí đối với nhiệm vụ không thật sự cấp thiết.

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