Bật mí chiến lược: “kiều hối sinh lời” cùng MSB

Xác lập vị thế là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu về kiều hối tại Việt Nam, MSB không chỉ khẳng định năng lực qua mạng lưới kết nối toàn cầu mà còn không ngừng thiết kế các sản phẩm tài chính đi kèm, giúp dòng tiền của khách hàng sinh sôi hiệu quả nhất.

MSB - Cầu nối kiều hối uy tín với tiêu chuẩn quốc tế

Với vai trò là “cầu nối” vững chắc thông qua việc hợp tác chiến lược với các tổ chức chuyển tiền hàng đầu như Western Union, RIA, SWIFT, từ nhiều năm qua, MSB đã xây dựng được niềm tin vững chắc và trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kiều hối. Giải pháp này giúp người thân tại Việt Nam có thể nhận tiền nhanh chóng với thủ tục tối giản. Sự tin chọn của hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước chính là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế dẫn dắt của MSB trên thị trường.

Khẳng định vị thế dẫn đầu với chiến lược “Kiều hối sinh lời”

MSB đã chính thức triển khai chương trình “Kiều hối sinh lời, x2 ưu đãi” như một lời giải hoàn hảo, giúp khách hàng xóa bỏ gánh nặng chi phí và gia tăng dòng vốn đầu tư sinh lời ngay tức thì. Thời gian kéo dài tới 31-3-2026.

Thay vì chỉ đóng vai trò là kênh luân chuyển, MSB trực tiếp tác động vào hai mắt xích quan trọng nhất là tỷ giá và phí rút tiền, đảm bảo mỗi đồng tiền gửi về không chỉ được nhận dễ dàng mà còn mang lại giá trị cao hơn so với thông thường.

Cụ thể, khách hàng nhận kiều hối qua tài khoản MSB khi thực hiện bán ngoại tệ (USD) lấy VND sẽ được hưởng ưu đãi tỷ giá lên đến 50 điểm so với tỷ giá mua chuyển khoản niêm yết. Đối với khách hàng nhận kiều hối qua kênh SWIFT, mức phí rút USD tiền mặt hiện chỉ còn 0,16% (tối thiểu 2 USD), giảm đáng kể so với mức phí phổ biến trước đây.

Không chỉ cung cấp dịch vụ nhận kiều hối từ nước ngoài, MSB còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đáp ứng đa dạng các nhu cầu cùng các chương trình ưu đãi chuyển tiền vào các dịp lễ, tết với tỷ giá cạnh tranh…

Chia sẻ về chương trình này, đại diện MSB cho biết: “Duy trì vị thế ngân hàng uy tín hàng đầu về kiều hối là cam kết dài hạn của chúng tôi. Tại MSB, chúng tôi không chỉ tối ưu hóa về tốc độ và chi phí giao dịch mà còn nỗ lực thiết kế các sản phẩm tài chính đi kèm, giúp dòng tiền của kiều bào gửi về Việt Nam được sinh sôi hiệu quả nhất ngay tại quê nhà”.

