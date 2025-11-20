5.500 đại biểu, khán giả dự khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2025

Thông tin được đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL chia sẻ tại buổi họp báo khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24, do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND TPHCM tổ chức, vào chiều 20-11 tại TPHCM.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, đồng Trưởng ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24.

Đại diện ban tổ chức tại buổi họp báo khai mạc LHP Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi họp báo, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM chia sẻ, TPHCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, huy động tối đa nguồn lực để LHP lần thứ 24 diễn ra thành công, xứng tầm vị thế thành phố điện ảnh của khu vực.

TPHCM vinh dự được đăng cai sự kiện trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, thành phố vừa được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Điều này cho thấy chiến lược phát triển điện ảnh của thành phố đã đi đúng hướng, việc được công nhận vào thời điểm này càng tạo thêm động lực lớn cho toàn ngành.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ về niềm vinh dự của thành phố khi đăng cai tổ chức sự kiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, cho biết mọi công tác chuẩn bị của TPHCM cơ bản đảm bảo cho các hoạt động của sự kiện. Nhân dân thành phố rất hào hứng chào đón các nhà làm phim trong nước và quốc tế đến tham dự sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cũng thông tin thêm, tại lễ khai mạc, TPHCM sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu của UNESCO "TPHCM - Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh".

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin cụ thể về các hoạt động của LHP, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, nhấn mạnh, bên cạnh các hoạt động thường kỳ, điểm mới của LHP năm nay là chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương…

Tại chuỗi sự kiện này, các địa phương sẽ làm việc trực tiếp với đoàn làm phim trong nước và quốc tế để giới thiệu tiềm năng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên, chính sách ưu đãi và môi trường sản xuất phim; gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, nhà sản xuất, tư vấn quốc tế về việc xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp điện ảnh địa phương.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh thông tin chi tiết các hoạt động nổi bật LHP Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ về việc LHP Việt Nam lần này được tổ chức trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, ban tổ chức đã chuẩn bị phương án hỗ trợ thiết thực: sử dụng tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để tiếp nhận đóng góp hỗ trợ. Trước mỗi sự kiện, ban tổ chức sẽ công bố mã QR và thông tin tài khoản nhằm kêu gọi nghệ sĩ, khán giả và toàn bộ người tham dự cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cũng thông tin chi tiết về kế hoạch, lịch trình hoạt động các sự kiện. Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, LHP Việt Nam 2025 nhận được tổng cộng 202 tác phẩm gửi về tham dự. Hội đồng tuyển chọn phim dự thi đã chọn lọc 87 tác phẩm tham gia tranh giải và 57 phim được lựa chọn trình chiếu trong chương trình toàn cảnh.

Trong khuôn khổ LHP, ban tổ chức cũng tổ chức 2 cuộc tọa đàm và hội thảo: "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới" và "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương".

Ngoài ra, LHP còn có các hoạt động: Triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn Điện ảnh”, chương trình Xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương, chương trình nghệ thuật “Âm nhạc trong phim”, trình chiếu và giao lưu giữa các đoàn phim với khán giả, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp...

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại họp báo khai mạc LHP Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi họp báo, ban tổ chức đã công bố ban giám khảo các hạng mục: Phim truyện (8 thành viên) do TS. Ngô Phương Lan, Phó trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật - Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam làm Chủ tịch; Phim tài liệu, khoa học (7 thành viên) do NSND Nguyễn Thước làm Chủ tịch; Phim hoạt hình (5 thành viên) do PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam làm Chủ tịch.

Về giải thưởng, bên cạnh giải của LHP dành cho phim và cá nhân các hạng mục, giải bình chọn của khán giả, ban tổ chức còn dự kiến trao giải thưởng/bằng khen của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023 - 2025”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL vinh danh cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam và Bằng khen của UBND TPHCM dành cho phim có bối cảnh quay tại TPHCM.

Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24, diễn ra lúc 20 giờ ngày 21-11, tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, dự kiến có khoảng 5.500 đại biểu, khán giả tham dự, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - truyền hình TPHCM (HTV). Ban tổ chức cũng sẽ phát 1.500 vé mời miễn phí cho khán giả tham dự lễ khai mạc. Lễ bế mạc và trao giải lúc 20 giờ ngày 25-11, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (số 140, đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), trực tiếp trên sóng HTV.

VĂN TUẤN - DŨNG PHƯƠNG