Khán giả TPHCM nhận vé xem phim tại Liên hoan Phim Việt Nam miễn phí

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ chính thức phát vé xem phim miễn phí cho khán giả TPHCM từ 9 giờ 30 phút ngày 15-11 tại ba cụm rạp lớn trên địa bàn thành phố.

Vé sẽ được phát tại ba cụm rạp: Galaxy Park Mall (Tầng 4, TTTM Parc Mall, Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng); CGV Hùng Vương Plaza (Hồng Bàng, phường Chợ Lớn) và Cinestar Hai Bà Trưng (Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn).

Khán giả có thể nhận vé trực tiếp tại quầy vé của các rạp, mỗi người được nhận tối đa 4 vé/đợt, trong đó không quá 2 vé cho mỗi phim. Lịch chiếu chi tiết được niêm yết tại từng rạp, giúp người xem dễ dàng lựa chọn và sắp xếp thời gian.

Trong đó có nhiều phim thuộc phim dự thi như Mai, Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Mang mẹ đi bụi, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu…; phim tài liệu, phim hoạt hình, phim khoa học… Đây là hoạt động mở đầu cho “bữa tiệc điện ảnh” quy mô, hứa hẹn mang đến cho người yêu phim Việt những trải nghiệm đặc sắc nhất trong kỳ liên hoan năm nay.

Mang khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, LHP Việt Nam lần thứ XXIV đánh dấu nỗ lực nâng tầm vị thế điện ảnh nước nhà, thúc đẩy hội nhập sâu rộng và tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh trong giai đoạn mới. Sự kiện quy tụ nhiều tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim và khán giả.

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí, LHP còn là dịp để giới điện ảnh trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng, nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời vinh danh những tác phẩm giàu bản sắc, nhân văn và sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để công chúng tiếp cận các bộ phim Việt chất lượng, góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh trong cộng đồng.

MAI AN