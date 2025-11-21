Liên hoan phim Việt Nam 2025: Cuộc đua “săn vàng” của những phim trăm tỷ đồng

Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 - năm 2025 được dự đoán là một trong những mùa giải khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây khi quy tụ các tác phẩm có doanh thu phòng vé cao, chất lượng tốt. Tất cả khiến cuộc đua giành “vàng” năm nay vừa gay cấn vừa phản ánh đúng sự sôi động của thị trường điện ảnh Việt sau 2 năm tăng trưởng mạnh mẽ.

Từ đua phòng vé đến đua giải thưởng

Ban tổ chức đã công bố 16 phim tranh giải chính thức ở hạng mục phim truyện điện ảnh gồm: Bộ tứ báo thủ, Mai, Nụ hôn bạc tỷ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thanh âm vượt đại dương, Bà già đi bụi, Chị dâu, Công tử Bạc Liêu, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Tử chiến trên không, Vầng trăng thơ ấu, Mưa đỏ, Nhà gia tiên, Kính vạn hoa: Bắt đền con ma, Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Các tác phẩm phản ánh bức tranh thị trường đa sắc, từ phim lịch sử - chiến tranh, tâm lý - xã hội, trinh thám, hành động đến đề tài gia đình, tâm linh…

Nhiều bộ phim doanh thu trăm tỷ đồng cạnh tranh Bông sen vàng tại LHP Việt Nam 2025

Đáng chú ý nhất là 11/16 phim trên đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trong đó có 7 phim đạt trên 200 tỷ đồng. Đáng mừng hơn, chất lượng nghệ thuật của các phim cũng được cải thiện. Không còn cảnh “so bó đũa chọn cột cờ” như vài năm trước đây, lần này ban giám khảo sẽ phải rất khó khăn khi đặt lên bàn cân so sánh các tác phẩm. Bởi các giải thưởng dành cho phim như Bông sen vàng, Bông sen bạc, Giải của ban giám khảo hay Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc có quá nhiều ứng viên “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Một tín hiệu tích cực của LHP năm nay là sự trở lại của dòng phim Nhà nước đặt hàng và phim hợp tác công - tư sau nhiều năm phim của các đơn vị tư nhân áp đảo và thắng thế gần như tuyệt đối. Nếu 3 phim chưa phát hành thương mại (Thanh âm vượt đại dương, Bà già đi bụi, Vầng trăng thơ ấu) vẫn còn là ẩn số thì 2 phim hợp tác công - tư (Mưa đỏ, Tử chiến trên không) đang là những ứng viên nổi trội. Bên cạnh đó, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối dù là phim do tư nhân đầu tư, sản xuất, nhưng cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành rất lớn của các đơn vị nhà nước. Trong cuộc đua giành Bông sen vàng năm nay, Mưa đỏ, Tử chiến trên không và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đang là những ứng viên nổi bật.

Đáng chú ý là lần đầu tiên, hạng mục hoạt hình có 2 phim truyện dài tranh giải là Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy lội và Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, bên cạnh 19 phim hoạt hình ngắn. Dế Mèn hiện giữ kỷ lục doanh thu hoạt hình Việt (hơn 21 tỷ đồng), từng đoạt giải phim được khán giả yêu thích tại DANAFF 2025. Trong khi Trạng Quỳnh nhí được giới làm nghề đánh giá cao về tính thuần Việt, mỹ thuật, sáng tạo kịch bản và thông điệp. Cuộc đua “song mã” này hấp dẫn không kém hạng mục phim truyện điện ảnh.

Gay cấn cuộc đua cá nhân

Không chỉ “làm khó” ban giám khảo ở hạng mục dành cho phim, các giải thưởng cá nhân cũng hứa hẹn khốc liệt không kém. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được kỳ vọng có thể tái lập thành tích như với Tro tàn rực rỡ tại LHP Việt Nam 2023 (Bông sen vàng và Đạo diễn xuất sắc nhất). Tuy nhiên, năm nay anh sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ “nặng ký” là Hàm Trần (Tử chiến trên không), NSƯT Đặng Thái Huyền (Mưa đỏ), Khương Ngọc (Chị dâu), Victor Vũ (Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu)… Có một chi tiết đáng chú ý là cách nay đúng 10 năm, tại LHP Việt Nam cũng được tổ chức ở TPHCM, NSƯT Đặng Thái Huyền được vinh danh Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyện video (Đất lành) và Victor Vũ hạng mục Phim truyện điện ảnh (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh). Victor Vũ còn là Đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi tại DANAFF 2025.

Trong các hạng mục diễn xuất, việc dự đoán thậm chí còn khó khăn hơn. Sau giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam 2023 với Con Nhót mót chồng, năm nay Thái Hòa có đến 2 vai diễn nặng ký trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không. Tuấn Trần thậm chí có 3 vai diễn, gồm: Mai, Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Ngoài ra, các diễn viên Thanh Sơn, Lợi Trần, Bảo Định, Võ Điền Gia Huy (Tử chiến trên không); Quang Tuấn (Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối); Quốc Huy (Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu); Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Phương Nam (Mưa đỏ)… đều là ứng viên nặng ký hạng mục Nam diễn viên chính/phụ xuất sắc.

Có tổng cộng 203 bộ phim gửi về dự thi LHP Việt Nam 2025. Sau quá trình xem xét và thẩm định, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn 144 phim tham dự, gồm 87 tác phẩm tranh giải chính thức ở 4 hạng mục: phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Bên cạnh đó, còn có 57 phim điện ảnh, tài liệu, hoạt hình, khoa học được chọn chiếu trong chương trình toàn cảnh.

Ở hạng mục dành cho nữ, nhiều ứng viên cũng cho thấy sự nổi trội: Kaity Nguyễn, Trâm Anh (Tử chiến trên không); Hồ Thu Anh (Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối); Hồng Đào (Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ); Thu Trang (Nụ hôn bạc tỷ)… Phương Anh Đào (Mai) - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh diều 2024 hay Việt Hương (Chị dâu) - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim Việt Nam dự thi tại DANAFF 2025 cũng nhiều cơ hội được vinh danh.

Sau “mùa vàng” phòng vé, chưa khi nào, điện ảnh Việt lại háo hức chờ một “mùa vàng” giải thưởng như tại LHP Việt Nam năm nay. Việc đưa LHP lớn nhất nước trở lại TPHCM sau 10 năm, đúng vào dịp nơi đây vừa được công nhận Thành phố sáng tạo trên lĩnh vực điện ảnh, thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu (UCCN) càng khiến không khí ngày hội điện ảnh hứa hẹn thêm phần sôi động.

