Nhật ký Liên hoan phim Việt Nam 2025 - Ngày khai mạc 21-11: Mở màn hội lớn

Trong ngày khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2025, công chúng tại TPHCM sẽ có cơ hội tự do tham gia hàng loạt các sự kiện điện ảnh hấp dẫn.

Hoạt động mở màn cho Liên hoan phim (LHP) Việt Nam 2025 là lễ dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công viên trước trụ sở HĐND và UBND TPHCM trên đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngay sau đó, các đại biểu, khách mời tham dự LHP sẽ tham dự khai mạc triển lãm "TPHCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh".

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam; các tư liệu, tác phẩm điện ảnh sưu tầm từ Sở VH-TT, Sở Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Hội Điện ảnh TPHCM... về bối cảnh quay phim, con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - TPHCM. Triển lãm tập trung vào 3 thời kỳ: Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1945 -1975); kiến thiết, xây dựng đất nước (1976 - 1985) và đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 - 2025).

Trong sáng 21-11, từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, tại Nhà hát TP, ban tổ chức LHP sẽ phát miễn phí đến công chúng 1.500 thư mời tham dự lễ khai mạc liên hoan diễn ra vào tối 21-11 tại Hội trường Thống Nhất.

Chiều cùng ngày, lúc 14 giờ tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du (số 116, đường Nguyễn Du, phường Bến Thành) sẽ diễn ra buổi chiếu phim khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24. Tác phẩm được chọn trình chiếu mở màn là bộ phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền).

Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra lúc 20 giờ trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất, dự kiến có sự tham gia của khoảng 5.500 đại biểu, khách mời. Trước đó, từ 19 giờ đến 19 giờ 45 phút, ban tổ chức cũng sẽ tổ chức sự kiện thảm đỏ, dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ khắp các tỉnh thành.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc LHP, TPHCM cũng tổ chức lễ đón bằng công nhận danh hiệu UNESCO "TPHCM - Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh".

Đêm khai mạc LHP cũng hứa hẹn mang đến bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Cao Minh, ca sĩ Trần Thu Hà, Hoàng Bách, Đức Phúc, Trọng Hiếu, Hoàng Dũng, Anh Tú, Orange, Nguyễn Hùng, Han Sara, Lamoon... Đặc biệt, dàn diễn viên các bộ phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng xuất hiện trên sân khấu.

Trong ngày 21-11, hoạt động chiếu phim miễn phí trong khuôn khổ LHP cũng diễn ra tại 3 cụm rạp.

Trong đó tại cụm rạp CGV Hùng Vương Plaza (số 126, đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn) sẽ chiếu chùm phim hoạt hình dự thi, chùm phim tài liệu dự thi cùng hai phim Việt: Dưới đáy hồ (chương trình toàn cảnh, lúc 9 giờ) và Mưa đỏ (phim điện ảnh dự thi, lúc 16 giờ).

Tại cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng (số 135, đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn), lúc 9 giờ chiếu phim Án mạng lầu 4 (phim truyện toàn cảnh), 16 giờ chiếu phim Chị dâu (phim truyện dự thi) cùng chùm phim hoạt hình, phim tài liệu dự thi trong đó có bộ phim tài liệu Chân trời rực rỡ.

Tại cụm rạp Galaxy Parc Mall (Lầu 4, TTTM Parc Mall, số 547 - 549, đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) sẽ trình chiếu bộ phim Bộ tứ báo thủ (phim truyện dự thi, lúc 9 giờ), phim Móng vuốt (phim truyện toàn cảnh, lúc 16 giờ), Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội (phim hoạt hình dự thi, lúc 9 giờ). Ngoài ra, còn có các phim tài liệu dự thi cũng được trình chiếu trong 2 khung giờ, 16 giờ và 18 giờ.

