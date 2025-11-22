Nhật ký Liên hoan phim Việt Nam 2025, ngày 22-11: “Nóng” chuyện công nghiệp điện ảnh

Sau lễ khai mạc và đón nhận danh hiệu TPHCM – Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh do UNESCO trao tặng vào tối 21-11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 chính thức bước vào chuỗi hoạt động chuyên môn sôi nổi. Tâm điểm ngày làm việc 22-11 là hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”.

Lễ khai mạc LHP Việt Nam đã diễn ra vô cùng hoành tráng, sôi động. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hội thảo quy tụ hàng trăm đại biểu gồm đại diện các ban, bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp điện ảnh, nhà đầu tư, nghệ sĩ, đoàn làm phim và khách mời trong nước và quốc tế. Với mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại và đậm bản sắc Việt Nam, hội thảo tập trung chia sẻ giải pháp phát triển ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Bà Đinh Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group, Chủ tịch điều hành Galaxy Studio, đảm nhiệm vai trò điều phối. Hội thảo diễn ra trong 2 phiên.

Phiên 1 với chủ đề “Phát triển công nghiệp điện ảnh dân tộc trong kỷ nguyên mới” có sự tham gia của TS Trần Thị Phương Lan (Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội) và đạo diễn Victor Vũ. Các đại biểu tập trung thảo luận về bản sắc Việt trong điện ảnh, yếu tố văn hóa – truyền thông, định hướng phát triển ngành điện ảnh trong 3-5 năm tới và vai trò của khán giả đương đại.

Phiên 2 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong công nghiệp điện ảnh” có sự góp mặt của Thượng tá, NSƯT – đạo diễn Đặng Thái Huyền, ông Hàng Minh Lợi (nhà sáng lập Lumination) và ông Tạ Mạnh Hoàng (Tổng giám đốc Sconnect). Các tham luận xoay quanh cơ hội cho nhà làm phim độc lập, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và xu hướng thay đổi trải nghiệm khán giả.

Đông đảo khán giả trẻ tham dự hoạt động triển lãm trong khuôn khổ LHP Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày, ban tổ chức cũng sắp xếp hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương theo đăng ký, cùng buổi tiếp các đoàn đại biểu địa phương do lãnh đạo Bộ VH-TT-DL chủ trì.

Lịch chiếu phim đáng chú ý trong ngày 22-11: Cụm rạp Galaxy Parc Mall (Lầu 4, TTTM Parc Mall, số 547 - 549, đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) lúc 16): phim Út Lan: Oán linh giữ của (phim truyện toàn cảnh) và chùm phim hoạt hình toàn cảnh. Cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng ((số 135, đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, 14 giờ): phim Công tử Bạc Liêu (dự thi) và chùm phim hoạt hình dự thi. Cụm rạp CGV Hùng Vương Plaza (số 126, đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, 9 giờ): phim Đèn âm hồn (phim truyện toàn cảnh) và chùm phim hoạt hình dự thi.

VĂN TUẤN