Xây dựng phường Phú Nhuận xanh, đặc trưng kinh tế đêm

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến đại hội

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và đồng chí Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Vũ Văn Điền gợi mở phường Phú Nhuận cần phát huy lợi thế là địa bàn cửa ngõ giao thương sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, trình độ dân trí tương đối đồng đều để cải thiện môi trường đầu tư trong nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, phường cần quan tâm phối hợp xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai và phát triển mảng xanh. Trong đó, phường phải tập trung nâng cao chất lượng sống, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận cơ hội phát triển công bằng, nâng cao chỉ số hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm và mục tiêu của phát triển.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại đại hội

Cùng với đó, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí cũng yêu cầu phường tuyên truyền, thuyết phục người dân làm cửa thoát hiểm, tháo dỡ các “chuồng cọp” (các ô rào chắn) ở các chung cư để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đại biểu thảo luận tại đại hội

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 đồng chí đã ra mắt đại hội. Đồng chí Nguyễn Đông Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Trần Thị Mai Lý giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận

Quang cảnh đại hội

Trao biểu trưng số tiền 80 triệu đồng ủng hộ nhân dân gặp khó khăn do mưa lũ

Trong nhiệm kỳ mới, phường Phú Nhuận đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu với các sản phẩm du lịch đặc trưng; khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế đêm, phố chuyên doanh tại các tuyến đường trọng tâm, phát triển ít nhất 1 phố chuyên doanh với các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực và chương trình “Kinh tế đêm Phú Nhuận”. Phường cũng tiếp tục mở rộng, nâng cấp hẻm theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phường cũng sẽ nỗ lực xây dựng mô hình “Phường xanh” với các tuyến đường có cây xanh và các hoạt động đa dạng, thân thiện môi trường.

THÁI PHƯƠNG