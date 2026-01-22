Hỗ trợ chuyển đổi thuế khoán sang thuế kê khai

Cùng với ngành thuế, các tổ chức tư vấn và đại lý thuế, các ngân hàng đã vào cuộc để hỗ trợ hộ kinh doanh trong chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai.

Cầm tay chỉ việc

Bước vào cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai từ ngày 1-1-2026, cán bộ thuế, nhà cung cấp giải pháp thuế, tổ chức tư vấn và đại lý thuế đã tổ chức nhiều hội nghị phổ biến quy định, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện. Thậm chí, ở nhiều nơi, cán bộ thuế cùng các đơn vị đến tận các địa điểm kinh doanh trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Giám đốc kinh doanh miền Nam, Công ty CP công nghệ KiotViet, cho biết, đội ngũ công ty đã tận tay cài đặt phần mềm khai thuế, làm bảng kê hàng tồn, hướng dẫn chi tiết cho nhiều hộ kinh doanh. Tương tự, nhiều nhà cung cấp phần mềm khác cũng bố trí đội ngũ kỹ thuật và tư vấn viên hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh, đảm bảo ngay cả những người lớn tuổi, chưa rành công nghệ cũng có thể thực hiện kê khai thuế.

Bên cạnh đó, các ngân hàng đã chủ động tham gia hỗ trợ bằng các gói giải pháp tài chính - công nghệ cụ thể, nhằm giúp hộ kinh doanh thích ứng với yêu cầu minh bạch và vận hành hiệu quả hơn. Đơn cử, MSB vừa triển khai gói giải pháp thuế toàn diện cho hộ kinh doanh, tập trung vào tư vấn, công cụ số và tiếp cận vốn.

Theo MSB, ngân hàng đã phối hợp cơ quan thuế địa phương tổ chức hội thảo, tư vấn trực tiếp tại điểm kinh doanh; cung cấp ứng dụng kê khai thuế miễn phí, cho phép theo dõi doanh thu đa kênh, tự động tổng hợp số liệu và kết nối eTax Mobile để nộp thuế...

Một buổi chia sẻ của ngân hàng với doanh nghiệp vừa và nhỏ về chuyển đổi số (ẢNH: Minh Huy )

Techcombank cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, triển khai các chương trình truyền thông, tư vấn và chia sẻ kiến thức thuế cho cộng đồng hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ đang chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Theo đó, Techcombank cung cấp thông tin thuế qua website, brochure, leaflet, cổng hỏi - đáp, chuỗi podcast phối hợp báo chí, các buổi tư vấn trực tiếp tại địa phương...

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc cao cấp phát triển giải pháp Techcombank, khẳng định, ngân hàng cam kết đồng hành dài hạn cùng hộ kinh doanh, không chỉ hỗ trợ kiến thức và tuân thủ thuế mà còn cung cấp các giải pháp tài chính - số hóa toàn diện, giúp tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Còn ABBANK lại phối hợp ứng dụng Sổ Bán Hàng, giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng, dòng tiền, thu tiền qua QR và xuất hóa đơn điện tử trên một nền tảng duy nhất.

Không đặt nặng kiểm tra, xử phạt

Hiện nay, thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi được Cục Thuế công khai trên website để hộ, cá nhân kinh doanh tìm hiểu và lựa chọn đơn vị phù hợp. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết có 37/126 nhà cung cấp đưa ra các giải pháp toàn diện, gồm phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số… với nhiều chính sách ưu đãi, có thể miễn phí đến 3 năm đầu sử dụng hóa đơn. Từ đó giúp giảm nỗi lo về chi phí của hộ kinh doanh khi chuyển đổi.

Phát biểu tại hội thảo mới đây, lãnh đạo ngành thuế cho biết, trong chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai (từ 1-11-2025 đến 30-12-2025), thông qua các buổi tọa đàm, họp báo và đối thoại trực tiếp, cơ quan thuế đã lắng nghe nhiều băn khoăn rất thực tế của hộ kinh doanh. Nhiều hộ lo ngại kê khai sai, chưa nắm chắc quy định, sợ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy thu thuế các năm trước. Thế nhưng, ngành thuế xác định trách nhiệm trước hết là giải thích rõ hơn, thực hiện theo lộ trình hỗ trợ xuyên suốt trước, trong và sau chuyển đổi, thay vì đặt nặng kiểm tra, xử phạt.

Cụ thể, Cục Thuế đã ban hành Chương trình hành động 3789 - “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”, triển khai thống nhất trên toàn ngành từ ngày 1-1-2026.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, doanh thu hộ kinh doanh kê khai trong năm 2026 sẽ không được sử dụng làm căn cứ để truy thu thuế khoán các năm trước, đồng thời các quy định xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn đã được xây dựng theo hướng đơn giản, giảm nhẹ, phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động của hộ kinh doanh. Cùng với đó, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp miễn phí các dịch vụ thuế điện tử, nâng cấp hệ thống theo hướng thông minh và thân thiện hơn, hỗ trợ gợi ý tờ khai, nhắc hạn và cảnh báo sớm sai sót.

Theo Phó Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Minh Tâm, Sacombank và VNPAY vừa ký hợp tác triển khai bộ giải pháp “Thanh toán và nộp thuế số” dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Bộ giải pháp tích hợp đa dạng phương thức thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình từ bán hàng, thanh toán đến xuất hóa đơn. Nhằm giúp hộ kinh doanh giảm chi phí và đẩy nhanh chuyển đổi số, gói ưu đãi khi áp dụng bộ giải pháp được miễn phí 3 năm (đến hết năm 2028).

MAI HOA - HẠNH NHUNG