Hướng dẫn 600 hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Tại hội nghị, ông Võ Thanh Lộc, Trưởng Thuế cơ sở 19 TPHCM, cho biết từ ngày 1-1-2026, việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế, theo Nghị quyết 68 và các đề án, kế hoạch của thành phố. Ngay từ đầu tháng 11, Thuế cơ sở 19 đã triển khai chiến dịch 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình, hướng dẫn kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử. Đến nay, đã có gần 3.000 hộ chuyển sang kê khai, gần 14.500 trong tổng số hơn 15.500 hộ quét mã QR nắm thông tin từ ngành thuế, cho thấy sự đồng thuận cao của người dân với chủ trương mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TPHCM, nhấn mạnh việc chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai mang lại nhiều lợi ích cho hộ kinh doanh, trước hết là minh bạch, công bằng và chính xác. Số thuế phải nộp sẽ dựa trên doanh thu thực tế, chấm dứt tình trạng ấn định theo ước lượng, tránh thiệt thòi cho những hộ làm ăn trung thực so với các hộ không kê khai rõ ràng, qua đó tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn.

Theo ông, khi có hóa đơn, sổ sách đầy đủ, hộ kinh doanh sẽ dễ dàng ký kết hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp, tham gia đấu thầu, xuất hóa đơn cho khách hàng. Trước đây, nhiều hộ mất cơ hội cung ứng cho các đơn vị lớn vì không có hóa đơn hợp lệ, khiến phía doanh nghiệp không thể ghi nhận chi phí.

Việc kê khai sẽ giúp hộ kinh doanh tiếp cận vốn và chính sách hỗ trợ thuận lợi hơn vay vốn ngân hàng, đăng ký thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, hưởng ưu đãi về thuế… Nhà nước khuyến khích các hộ phát triển bền vững, coi kê khai là bước đệm để nâng cấp lên mô hình doanh nghiệp trong tương lai.

Tại hội nghị, cùng với thông tin về chủ trương chuyển đổi thuế khoán sang thuế kê khai, hàng trăm hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Củ Chi trước đây cũng được cán bộ thuế, đoàn viên ngành thuế, đại diện các nhà cung cấp giải pháp trực tiếp tư vấn, hỗ trợ. Thuế cơ sở 19 cung cấp số điện thoại cá nhân của cán bộ thuế phụ trách các địa bàn để các hộ kinh doanh liên hệ vào tất cả các ngày trong tuần.

Các nội dung cụ thể được tư vấn, hướng dẫn tại hội nghị gồm cài đặt và cách sử dụng eTax Mobile; đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, mở tài khoản riêng phục vụ kinh doanh; các ưu đãi về thuế khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, cảnh báo các chế tài…

Hộ kinh doanh đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế Trao đổi tại hội nghị, nhiều hộ kinh doanh đề xuất được nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thay vì mức 200 triệu đồng/năm như hiện nay. Chị M.T.C, hộ kinh doanh ở xã Tân Thông Hội cho biết mức doanh thu này quá thấp. “Tôi thấy nâng lên mức 1 tỷ đồng/năm như các chuyên gia đề xuất là hợp lý, giúp chúng tôi còn có đồng vốn xoay vòng cho sản xuất kinh doanh”, chị C. nói. Một số hộ kinh doanh khác cũng cho rằng mức doanh thu chịu thuế quá thấp gây nên gánh nặng: “Chúng tôi buôn bán nhỏ lẻ, mong kiếm đồng lời nuôi gia đình, cha mẹ vợ con. Nếu thu thuế quá sát thì khổ cho chúng tôi lắm”, ông nói. Lãnh đạo ngành thuế cho biết, Bộ Tài chính đang tham mưu trình Chính phủ xây dựng mức doanh thu chịu thuế phù hợp với thực tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ khoán sang hộ kê khai, ngành thuế cam kết đồng hành, hướng dẫn từng hộ trong suốt quá trình chuyển đổi, phấn đấu cùng hoàn thành mục tiêu 100% hộ chuyển đổi thành công.

