Hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm

Ngày 19-6, Ủy ban MTTQ phường Gia Định (TPHCM) tổ chức chăm lo, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn khi địa phương triển khai dự án rạch Xuyên Tâm.

Cụ thể, UBMTTQ phường đã trao 220 triệu đồng cho 44 hộ, nâng tổng cộng số hộ được hỗ trợ qua các đợt là 58 hộ với số tiền 290 triệu đồng. Tuần tới, phường tiếp tục trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân còn lại.

Tại chương trình, ông Cao Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gia Định ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của người dân, đồng thời ghi nhận sự đồng thuận, trách nhiệm và tinh thần hợp tác của người dân trong quá trình thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm - công trình trọng điểm góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Lãnh đạo phường Gia Định (TPHCM) trao tặng tiền hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: MINH HẢI

Cùng ngày, UBMTTQ phường còn phối hợp với Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh tổ chức khám bệnh miễn phí cho khoảng 250 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân phường Gia Định (TPHCM) có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh miễn phí. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI