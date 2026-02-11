Phong phú đời sống văn học trong không gian mới

Sau khi hợp nhất TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Nhà văn TPHCM đã có thêm 110 hội viên từ Phân hội văn học Bình Dương và Phân hội văn học Bà Rịa - Vũng Tàu, nâng số hội viên Hội Nhà văn TPHCM lên 650 người, trong đó có 200 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Về mái nhà chung

Cận Tết Bính Ngọ 2026, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức cuộc họp mặt đầu xuân lần đầu tiên sau hợp nhất, đồng thời tổng kết và trao giải thưởng năm 2025. Nhà văn Bùi Đế Yên (Phân hội văn học Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tâm sự, hiếm khi nào mà các hội viên lại náo nức như vậy. “Từ 4 giờ sáng, nhà thơ Nguyễn Xuân Sang đã gọi điện đánh thức mọi người, ai cũng háo hức không ngủ được. Tôi và mọi người cảm thấy rất vui khi được gặp nhiều bạn bè thân quen, những tên tuổi lớn mà trước đây chỉ đọc và biết qua Facebook”, nhà văn Bùi Đế Yên kể.

Tác giả đến từ các khu vực khác nhau của thành phố trong buổi họp mặt đầu xuân

Các hội viên của Phân hội văn học Bình Dương cũng cùng chung tâm trạng. Theo chia sẻ của nhà văn Lưu Thành Tựu, trước đây, đời sống văn chương ở địa phương tương đối yên tĩnh, hầu hết các sáng tác của các nhà văn, nhà thơ đều đăng trên Tạp chí Văn nghệ Bình Dương.

Điều đó khiến anh cũng như nhiều bạn viết gặp hạn chế trong tìm kiếm đề tài, ít có điều kiện được cọ xát nên khả năng phát triển, nâng cao ngòi bút cũng bị giới hạn ít nhiều.

“Hội nhà văn TPHCM hôm nay có một cuộc hội tụ lớn với rất nhiều cây bút tài giỏi, viết rất tốt, nhiều người dù trẻ hay đã lớn tuổi đều viết rất sung sức, có nhiều tác phẩm chất lượng. Khi được cùng sinh hoạt trong ngôi nhà chung, là điều kiện để các tác giả biết được mình đang đứng ở đâu trên văn đàn, có cơ hội cọ xát với những nhà văn, nhà thơ tên tuổi và học hỏi được cách viết của họ, từ đó nâng cao khả năng của mình”, nhà văn Lưu Thành Tựu chia sẻ.

Cơ hội cho sáng tạo

Nhà văn Trần Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho rằng, hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đều có sự gắn bó mật thiết với TPHCM. Chính vì vậy, khi những hội viên của hai địa phương cùng sinh hoạt dưới mái nhà chung là Hội Nhà văn TPHCM, họ mang đến nguồn đề tài mới mẻ như về công nghiệp, du lịch, văn hóa… giúp cho đời sống văn học của thành phố trở nên sôi động và phong phú thêm.

“Việc tập hợp lực lượng đông đảo tác giả sẽ mở ra cuộc cạnh tranh, mọi người sẽ nỗ lực chứng tỏ khả năng của mình nhiều hơn. Và từ đó, sự sáng tạo trong các sáng tác mới chắc chắn cũng sẽ đa dạng hơn. Hy vọng trong số lượng đông đảo ấy sẽ sinh ra những tác phẩm chất lượng. Tôi biết có nhiều cây bút rất có năng lực nhưng chưa có cơ hội để thể hiện mình. Mong rằng trong môi trường sáng tác của một đô thị lớn, họ sẽ có thể phát huy tài năng và tỏa sáng”, nhà văn Trần Văn Tuấn bày tỏ.

“Gốc rễ của văn chương vẫn là cái tình. Người viết văn mà không có cái tình thì không có cái gốc. Những việc làm của Hội Nhà văn TPHCM thời gian qua đã tạo nên cái tình giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, cái tình với quê hương đất nước, hay đối với trang viết. Chính cái tình đó, Hội Nhà văn TPHCM đã từng bước tạo được vị thế của mình cũng như tạo được vị thế của người cầm bút”, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, chia sẻ.

Theo nhà văn Lưu Thành Tựu, một trong những mảng đề tài mà anh với các bạn văn còn nợ vùng đất Bình Dương trước đây chính là cuộc sống của những con người gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà trọ, xóm trọ, đời sống công nhân… “Xét về mặt văn chương, những tác phẩm đề cập đến những khu công nghiệp, khu chế xuất, đời sống công nhân chưa nhiều, chưa có tác phẩm nổi tiếng về đề tài này. Chúng tôi muốn viết mảng đề tài này nhưng khả năng chúng tôi có hạn nên những dự định ấp ủ mãi vẫn không thực hiện được. Hy vọng tới đây, có nhiều nhà văn, nhà thơ phản ánh đúng thực tế của đời sống công nghiệp thành phố mình hiện nay. Biết đâu được sẽ có những tác phẩm xứng tầm với TPHCM, một đô thị lớn bậc nhất cả nước”, nhà văn Lưu Thành Tựu chia sẻ.

HỒ SƠN