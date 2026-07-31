Tối nay 31-7, truyền hình trực tiếp chương trình kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ văn hiến Việt Nam” tối 31-7 tại Khu lưu niệm Lê Quý Đôn, Hưng Yên. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 5 phút trên VTV1.

Tổng duyệt chương trình. Ảnh VTV cung cấp

“Rạng rỡ văn hiến Việt Nam” không chỉ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn theo trình tự tiểu sử, mà lựa chọn tri thức làm mạch xuyên suốt. Từ cuộc đời, sự nghiệp nghiên cứu, khảo cứu và trước tác của nhà bác học, chương trình mở rộng câu chuyện về quá trình hình thành, tích lũy và trao truyền tri thức Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Chương trình gồm ba chương “Địa linh sinh nhân kiệt”, “Kết tinh trí đức Việt” và “Trường tồn - Văn hiến soi sáng tương lai”. Ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại, với đồ họa, hoạt cảnh, phóng sự, clip tư liệu, âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, xẩm và múa đương đại.

Tham gia chương trình có các ca sĩ: NSƯT Tân Nhàn, Trọng Tấn, Ngọc Khuê, Kiều Anh, Erik, Hải Yến Idol, Hà Myo, nhóm nhạc Oplus cùng hơn 100 nghệ sĩ múa chuyên nghiệp và gần 200 học sinh, sinh viên.

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VĨNH XUÂN