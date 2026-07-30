Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ người dân từ nay đến hết tháng 12-2026, tại Tòa nhà Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

Sáng 30-7, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử TPHCM (số 951 đường Lê Khả Phiêu, phường An Lạc), UBND TPHCM khai mạc triển lãm “Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp”.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: QUỐC THANH

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành TPHCM; lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố: An Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai; đại diện 34 cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp và 5 cán bộ đi B - những người đã cống hiến tuổi thanh xuân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ, trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định đã cùng đồng bào cả nước vượt qua muôn vàn gian khổ, kiên cường chiến đấu, đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân đã không tiếc máu xương, tuổi xuân để bảo vệ nền độc lập, viết nên những trang sử hào hùng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, những cống hiến to lớn ấy được tái hiện qua các hồ sơ, tài liệu lưu trữ - những chứng cứ lịch sử có giá trị đặc biệt được lưu giữ cẩn trọng qua nhiều thế hệ. Mỗi bộ hồ sơ không chỉ ghi nhận thành tích của một cá nhân hay tập thể, mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, lòng trung thành với Tổ quốc và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí cho biết, kho Lưu trữ lịch sử Thành phố đang bảo quản hơn 11.000 hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp. Đây hầu hết là các tài liệu bản gốc quý hiếm, là nguồn tư liệu vô giá góp phần làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử; đồng thời là cơ sở quan trọng để phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống và thực hiện chính sách đối với người có công.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: QUỐC THANH

“Để tổ chức triển lãm, đội ngũ cán bộ lưu trữ thành phố đã nỗ lực khảo cứu, rà soát, đối chiếu hàng vạn hồ sơ; gặp gỡ nhân chứng lịch sử, thân nhân gia đình có công và phối hợp với các cơ quan Trung ương bổ sung tư liệu. Qua đó, đã xác định thông tin của 5.848 cá nhân được tặng thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, giúp nhiều gia đình tiếp cận lại những hồ sơ, tư liệu quý về người thân của mình” Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin

Điểm nhấn của triển lãm lần này là sự kết hợp giữa trưng bày truyền thống và ứng dụng công nghệ số. Thông qua sách điện tử Lịch sử chính quyền thành phố và hệ thống tra cứu dữ liệu trực tiếp, người dân có thể dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin về hồ sơ khen thưởng của người thân, các nhân chứng lịch sử một cách nhanh chóng và chính xác.

Các đại biểu và người dân tham quan triển lãm. Ảnh: QUỐC THANH

Đồng chí nhấn mạnh, triển lãm diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi cả nước đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Mỗi bộ hồ sơ, kỷ vật, tấm huân, huy chương trưng bày tại đây không đơn thuần là vật thể tĩnh, mà là một câu chuyện thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước, là chân dung sống động của những con người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: QUỐC THANH

Trung tâm Lưu trữ lịch sử TPHCM đang bảo quản, lưu giữ 2.200 hồ sơ cán bộ đi B, đã thực hiện trao trả 448 hồ sơ. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban tổ chức trực tiếp trao tặng 34 bản sao chứng thực hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp và 5 hồ sơ đi B cho các cá nhân, thân nhân gia đình có công. Đây là món quà chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao tặng Biểu trưng tri ân và bản chứng thực Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp cho các cá nhân và thân nhân người có công. Ảnh: QUỐC THANH

THU HƯỜNG