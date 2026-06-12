Hoa Kỳ giảm mạnh mức thuế chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong nguyên chất nhập khẩu từ Việt Nam. Mức thuế mới thấp hơn đáng kể so với kỳ rà soát trước.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết thông tin trên vào ngày 12-6.

Cụ thể, DOC đã công bố kết luận cuối cùng trong đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng mật ong nguyên chất của Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1-6-2023 đến 31-5-2024.

DOC xác định biên độ bán phá giá đối với hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc của Việt Nam lần lượt ở mức 8,83% và 26,77%. Đối với 12 doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng mức thuế suất riêng rẽ, DOC áp dụng mức thuế chống bán phá giá là 17,8%.

Các doanh nghiệp không được hưởng thuế suất riêng rẽ tiếp tục thuộc thực thể toàn Việt Nam và chịu mức thuế 60,03% theo lệnh áp thuế hiện hành.

So với kết luận sơ bộ được DOC công bố ngày 18-11-2025, mức thuế cuối cùng đã tăng. Trước đó, hai bị đơn bắt buộc được xác định mức thuế lần lượt là 6,72% và 21,55%; còn nhóm doanh nghiệp hưởng thuế suất riêng rẽ chịu mức 14,14%.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, mặc dù tăng so với kết quả sơ bộ, mức thuế lần này vẫn thấp hơn nhiều so với vụ việc gốc (58,74%-61,27%) và kỳ rà soát trước đó (60,03%-156,96%).

DOC cho biết, kết quả rà soát lần này sẽ là cơ sở để Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ xác định số thuế chống bán phá giá phải nộp đối với các lô hàng nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 1-6-2023 đến 31-5-2024.

PHÚC HẬU