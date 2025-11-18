Tỷ phú ong mật ở vùng ven TPHCM

Ở ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh (TPHCM), chị Phạm Thị Thảo được nhiều người nhắc đến như một tấm gương vượt khó, dám chọn con đường riêng để lập nghiệp.

Từ một giáo viên trung học cơ sở, chị đã trở thành nông dân tỷ phú nhờ bền bỉ theo đuổi nghề nuôi ong lấy mật – nghề tưởng chừng bình dị nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Năm 2010, khi cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vợ chồng chị Thảo nhận thấy vùng đất mình sinh sống có nhiều vườn cao su, cây ăn trái, nguồn hoa dồi dào – điều kiện thuận lợi để nuôi ong.

Từ vài thùng ong ban đầu, chị vừa làm vừa học, tự mày mò từ kỹ thuật chăm ong, cách nhận biết mùa hoa đến phương pháp lấy mật sao cho giữ trọn hương vị tự nhiên. Hiệu quả kinh tế rõ rệt đã tiếp thêm niềm tin để chị mạnh dạn chuyển hẳn sang làm nông nghiệp, mở rộng mô hình nuôi ong và chế biến mật ong đóng chai.

Chị Phạm Thị Thảo vươn lên thành nông dân tỷ phú từ nghề nuôi ong lấy mật

Qua quá trình tích lũy kinh nghiệm, chị đặc biệt chú trọng nguồn thức ăn cho ong – yếu tố quyết định chất lượng mật.

HTX Ong mật Thảo Trinh, ra đời năm 2023 do chị làm Giám đốc, đàn ong được nuôi bằng nguồn đậu nành chất lượng cao, rang xay đúng độ để giữ trọn dinh dưỡng. Nhờ đó, đàn ong khỏe mạnh, cho mật đều và đạt độ đặc tự nhiên. Khi vào mùa hoa, các thùng ong được di chuyển đến những vùng có nguồn hoa phong phú ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh..., giúp sản phẩm mang nhiều hương vị đặc trưng như mật hoa nhãn, hoa cà phê, mật điều, mật cao su.

Nhiều thùng nuôi ong được đặt tại các vườn cao su ở vùng ngoại thành TPHCM

Hiện HTX có hơn 600 thùng kế nuôi ong, mỗi vụ thu hoạch hơn 20.000 hộp mật ong bánh tổ. Sản phẩm đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Campuchia và mở rộng tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử. Doanh thu hằng năm đạt hơn 60 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương với thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Các xã viên HTX Ong mật Thảo Trinh thu hoạch mật từ những thùng nuôi ong

Làm kinh tế giỏi nhưng chị Thảo không quên sẻ chia với cộng đồng. Mỗi năm học mới, chị cùng các thành viên HTX dành 40–60 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; riêng năm 2024, HTX đóng góp xây tặng 2 căn nhà tình thương tại tỉnh Lào Cai. Những việc làm âm thầm nhưng bền bỉ ấy khiến chị được bà con quý mến.

Chị Thảo bên sản phẩm hộp mật ong bánh tổ

Theo ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM, chị Thảo là một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi. Không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu, chị còn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, đóng góp vào Quỹ vì người nghèo và xây dựng nhà đại đoàn kết.

Chị Phạm Thị Thảo chiết xuất mật ong vào chai

Hành trình của chị Thảo cho thấy khi dám thay đổi, biết tận dụng lợi thế sẵn có, nông nghiệp vẫn có thể trở thành con đường mang lại cuộc sống sung túc và tạo giá trị cho cộng đồng.

ĐỨC TRUNG