Hòa Minzy, Soobin, Nguyễn Hùng “áp đảo” đề cử Làn Sóng Xanh 2025

Danh sách đề cử Giải thưởng Làn Sóng Xanh lần thứ 28 phản ánh một năm sôi động của nhạc Việt, với sự dịch chuyển rõ nét về đề tài và màu sắc âm nhạc. Bên cạnh các bản hit quen thuộc, nhiều sản phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại, tôn vinh giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc đã tạo dấu ấn nổi bật.

Ban tổ chức giải thưởng thông tin chi tiết các hạng mục bình chọn

Chiều 29-12, Ban tổ chức Làn Sóng Xanh công bố 11 hạng mục bình chọn. Trong năm 2025, gắn với các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, nhiều ca khúc khai thác đề tài đất nước, con người Việt Nam đã ghi dấu trên bảng xếp hạng, phù hợp với chủ đề “Con Rồng cháu Tiên” của giải thưởng.

Nổi bật trong danh sách đề cử là các tác phẩm như Bắc Bling, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình, Mặt trời trong bóng tối, Made in VietNam…, cho thấy xu hướng nghệ sĩ trẻ chủ động lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Về số lượng đề cử, ca khúc Bắc Bling (Bắc Ninh) của Hòa Minzy – NS Xuân Hinh – Tuấn Cry dẫn đầu với 5 đề cử, gồm: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí và MV của năm. Hai ca khúc Mục hạ vô nhân (Soobin, Binz, NSND Huỳnh Tú) và Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (ERIK) cùng nhận 3 đề cử. Các ca khúc Made in VietNam, Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình mỗi tác phẩm có 2 đề cử.

Hạng mục MV của năm ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc, với xu hướng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội cùng các gương mặt trẻ. Các đạo diễn tên tuổi tiếp tục khẳng định dấu ấn, đồng thời xuất hiện những yếu tố sáng tạo mới về mặt hình ảnh.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự sôi động của nhạc phim. Trước sự lan tỏa mạnh mẽ của các bản OST, Ban tổ chức quyết định khôi phục hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích. Top 5 đề cử gồm các nhạc phim: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không, Đàn cá gỗ, Bộ tứ báo thủ.

Về cá nhân, Hòa Minzy và Soobin là hai cái tên nổi bật, lần lượt sở hữu 5 và 4 đề cử. Đáng chú ý, ca sĩ Nguyễn Hùng gây bất ngờ khi có hai bản “hit quốc dân” Còn gì đẹp hơn và Phép màu, mang về 5 đề cử ở các hạng mục quan trọng. Bên cạnh đó, ca sĩ Tùng Dương lần đầu được đề cử ở mảng nhạc trẻ.

Ban tổ chức Làn Sóng Xanh 2025 cũng quyết định trao Giải thưởng Thành tựu cho Hồng Nhung và Quang Linh, hai nghệ sĩ có nhiều đóng góp bền bỉ cho nhạc Việt và để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giải thưởng.

TIỂU TÂN