Hoàn thành sửa chữa, bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết tại phường Bình Dương

Ngày 29-12, Ủy ban MTTQ phường Bình Dương tổ chức bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết sau khi sửa chữa, hoàn thiện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đó là căn nhà của hai bà Nguyễn Thị Mực (khu phố Phú Mỹ 1) và bà Đỗ Thị Sáu (khu phố Phú Mỹ 2). Cả hai bà đều thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, nhất là vấn đề an toàn trong mùa mưa bão.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Mực bị xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, kinh phí sửa chữa mỗi căn nhà là 80 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của phường và TPHCM.

MTTQ phường Bình Dương đã khởi công sửa chữa lại ngôi nhà

Sau hai tuần, công trình sửa chữa nhà của hai bà Nguyễn Thị Mực và bà Đỗ Thị Sáu đều có diện tích khoảng 60m2, hoàn thành đúng tiến độ, giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm sinh hoạt và đón Tết Nguyên đán năm 2026 trong điều kiện tốt hơn.

Phường Bình Dương làm lễ bàn giao nhà hoàn thiện sau sửa chữa cho gia đình bà Mực

Việc sửa chữa Nhà Đại đoàn kết là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác chăm lo cho người nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Bình Dương. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động, kết nối nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Công sửa chữa Nhà đại đoàn kết cho bà Sáu trong ngày lễ khởi công

Dự kiến, phường Bình Dương tiếp tục sửa chữa 1 căn nhà chữ thập đỏ trị giá 100 triệu đồng cho hộ neo đơn và xây 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo vào tháng 1-2026.

Ngày 29-12, ngôi nhà đã được "khoác áo mới" sau 2 tuần sửa chữa

Trong ngôi nhà mới khang trang hơn, bà Đỗ Thị Sáu cảm động: "Ngôi nhà này đã được phường Phú Mỹ (nay là phường Bình Dương) xây tặng từ năm 2005, đến nay được sửa chữa lại nên nhìn như lúc mới xây. Tết này tôi vui vì được ở nhà đẹp và khang trang hơn."

Bà Đỗ Thị Sáu chia sẻ với PV Báo SGGP niềm vui khi ngôi nhà "trở lại như mới"

TÂM TRANG