Ngày làm việc đầu năm: Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thông suốt

Sáng 23-2, trong không khí rộn ràng của ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cán bộ, công chức các phường, xã, đặc khu tại TPHCM đã bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo phục vụ người dân thông suốt.

Bà Đào Thị Dung, ngụ phường Bàn Cờ, phấn khởi khi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng. Ảnh: THU HƯỜNG

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bàn Cờ, không khí làm việc khá khẩn trương.

Ông Châu Quan Hậu đến sao y chứng thực, chỉ mất hơn 10 phút là hoàn thành toàn bộ thủ tục.

Ông Hậu cho biết, vì cần giấy tờ làm hồ sơ gấp nên ngay sau kỳ nghỉ tết, ông liền ra phường làm thủ tục.

“Ban đầu tôi cũng lo lắng sẽ phải chờ đợi lâu nhưng đến phường thấy cán bộ, công chức đã có mặt làm việc, nghiêm túc, niềm nở tiếp công dân và xử lý công việc nhanh chóng nên rất phấn khởi”, ông nói.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bàn Cờ tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong buổi sáng làm việc đầu năm. Ảnh: THU HƯỜNG

Cũng có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bàn Cờ sáng 23-2 để làm giấy chứng nhận độc thân, hoàn thiện hồ sơ lập di chúc, bà Đào Thị Dung cho biết được công chức trung tâm hướng dẫn tận tình, chu đáo, nhanh gọn.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng, 7 giờ 30 phút, cán bộ, công chức đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng tiếp công dân.

Sau kỳ nghỉ tết dài, sáng ngày làm việc đầu tiên của năm mới, khá đông người dân đến giải quyết các thủ tục liên quan đến hộ tịch, chứng thực, đăng ký kinh doanh.

Ông Trần Phương Minh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Ảnh: NGUYỄN NAM

Ông Trần Phương Minh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng, cho biết hồ sơ được tiếp nhận, xử lý đúng quy trình, đúng thời hạn; những trường hợp cần bổ sung đều được hướng dẫn cụ thể, tránh đi lại nhiều lần.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thái độ làm việc nghiêm túc, tận tình của đội ngũ cán bộ phường trong ngày đầu xuân đã tạo ấn tượng tích cực, góp phần khởi đầu một năm mới với quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi cũng diễn ra nhịp nhàng, nền nếp. Khu vực tiếp nhận hồ sơ thông thoáng, số lượng người dân đến giao dịch không quá đông, cán bộ xử lý thủ tục nhanh chóng, đúng quy định.

Trong buổi sáng, phường ghi nhận khoảng 70 lượt người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính, chủ yếu tập trung lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, đất đai và cấp giấy phép kinh doanh. Nhờ chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn trước tết, nên trong ngày làm việc đầu năm, phần lớn người dân chỉ đến nhận kết quả theo lịch hẹn, hạn chế tình trạng ùn ứ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TÂM TRANG

Có mặt từ sớm để chứng thực giấy tờ tùy thân phục vụ hồ sơ xin việc, chị Nguyễn Thị Mai Anh, ngụ khu phố Phú Hòa 9, phường Phú Lợi, chia sẻ: “Năm mới, tôi mong có công việc ổn định hơn. Hôm nay đến làm thủ tục thấy cán bộ hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh gọn nên rất yên tâm. Đây cũng là sự khởi đầu mới cho công việc của mình”.

Theo ông Nguyễn Phúc Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi, hiện trung tâm có 13 cán bộ, công chức, viên chức.

“Chúng tôi xác định ngay từ ngày đầu năm phải bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch”, ông Nguyễn Phúc Hậu cho biết.

Tương tự, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuyên Mộc đã tiếp nhận và giải quyết hơn 100 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Ông Đỗ Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết, luôn quán triệt đến cán bộ, công chức trung tâm phải đảm bảo thời gian tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ nhanh nhất, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi lâu, đặc biệt là trong những ngày đầu năm.

Trong khi đó, xã Châu Pha là địa bàn rộng với hơn 65km2, vì vậy, lãnh đạo xã luôn yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, không để người dân đi xa mà phải chờ đợi lâu.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Pha đã tiếp nhận, giải quyết dứt điểm gần 200 hồ sơ thủ tục hành chính.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, cho biết trong tháng 1-2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt mức cao; nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian so với quy định. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, công khai quy trình, lệ phí và thời hạn giải quyết để người dân chủ động theo dõi.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng, ngay từ sáng sớm, cán bộ, công chức có mặt đầy đủ, chuẩn bị khu vực tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hệ thống, sẵn sàng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng làm thủ tục đầu năm mới

Trong buổi sáng, người dân đến trung tâm làm thủ tục khá đều; các hồ sơ chứng thực, hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn… được tiếp nhận, hướng dẫn cụ thể. Mọi thủ tục diễn ra thông suốt, thuận lợi.

Chỉ trong sáng ngày làm việc đầu tiên, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cần Giờ tiếp nhận hơn 40 lượt người đến làm thủ tục đất đai, hộ tịch, chứng thực, xây dựng và đăng ký kinh doanh. Để đảm bảo không xảy ra tình trạng người dân phải chờ đợi, ngay từ đầu giờ, đội ngũ cán bộ, công chức xã đã có mặt đông đủ. Ngày đầu năm, người dân xã Cần Giờ đến làm thủ tục hành chính khá đông đúc. Ảnh: C.G. Khuôn viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã được bố trí gọn gàng, niêm yết công khai đầy đủ quy trình, phí và lệ phí theo quy định. Lãnh đạo xã trực tiếp kiểm tra, động viên cán bộ, công chức và lắng nghe ý kiến của người dân ngay trong buổi sáng đầu năm. Đặc biệt, trong ngày đầu tiếp dân, xã đã trả kết quả đúng hạn cho một số hồ sơ tồn cuối năm 2025. Không khí làm việc nghiêm túc nhưng thân thiện thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

THU HƯỜNG - TRÚC GIANG - CẨM NƯƠNG - NGUYỄN NAM - TÂM TRANG - ĐÌNH DƯ