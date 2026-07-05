Xã hội

Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” đến đặc khu Côn Đảo

SGGP

Ngày 4-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức lễ trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” cho học sinh trên địa bàn. Có 50 nữ sinh được nhận học bổng đợt này (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng). Đây là con em hội viên phụ nữ địa phương, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn nỗ lực duy trì thành tích học tập khá, giỏi.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Côn Đảo và đại diện đơn vị tài trợ cùng các em nữ sinh nhận học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” tại buổi lễ
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Côn Đảo và đại diện đơn vị tài trợ cùng các em nữ sinh nhận học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” tại buổi lễ

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Côn Đảo, cho biết, những phần học bổng nói trên được trích từ chương trình trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” lần thứ 35 của Báo Phụ nữ TPHCM (trước đây).

Khởi xướng từ năm 1991 với vỏn vẹn 61 suất (trị giá 450.000 đồng/suất), qua 34 năm bền bỉ, các thế hệ người làm báo Phụ nữ TPHCM đã trao gửi gần 10.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng, giữ trọn mục tiêu và ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Trước đó, vào ngày 28-5, báo Phụ nữ TPHCM cũng đã trao 145 suất học bổng cùng quà tặng đến các nữ sinh là con em hội viên phụ nữ và nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều xã, phường trên địa bàn TPHCM.

SƠN VINH

Từ khóa

Giữ trọn Hiếu học Suất học bổng Nữ công nhân Học bổng Nữ sinh Khởi xướng Vượt khó

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