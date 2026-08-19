Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đảm bảo quyền tài sản đi kèm với nhà ở chung cư

Thảo luận về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quyền tài sản của người dân đối với căn hộ chung cư phải được pháp luật bảo vệ, đồng thời việc sử dụng công trình phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ, chiều 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 19-8, đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản.

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng phân tích, nếu tính giá đất theo thị trường thì địa phương phải tính giá cao, dẫn đến đẩy giá nhà lên cao. Do đó, phải giải quyết đồng bộ các giải pháp về giá đất. Nhà nước quyết định giá đất dựa trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch; điều tiết giá đất và quản lý để kiểm soát chi phí đầu vào.

"Với giải pháp tổng thể, chúng ta sẽ đảm bảo được chi phí đầu vào, kiểm soát được giá nhà, giá đất. Tất cả những chi phí đó phải được tính toán rõ ràng, quy định cụ thể trong luật hoặc trong các quy định hướng dẫn luật, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển bền vững, minh bạch", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Luật Đất đai rất quan trọng, đã nhiều lần sửa đổi, lần này phải quyết tâm cao nhất để giải quyết triệt để những vấn đề ách tắc.

Chia sẻ những định hướng lớn về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng dẫn quy định trong Hiến pháp và khẳng định “Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở”, đồng thời cho rằng cần chuyển tư duy từ “bắt buộc có nhà, sở hữu nhà” sang “có nơi ở lâu dài”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận tổ, chiều 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng chỉ ra, trong 4 loại hình nhà ở hiện nay gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách cần tập trung phát triển nhà ở cho thuê. Nhà nước có thể vận hành hoặc thuê tư nhân vận hành cho thuê dài hạn để người thuê yên tâm; thời gian cho thuê từ 10, 15, 20 năm hoặc dài hơn, có cam kết rõ ràng để người thuê yên tâm.

Về vấn đề thời hạn sử dụng nhà chung cư gắn với niên hạn công trình, Thủ tướng đề xuất nhiều điểm cần phải làm rõ. Trong đó, không có nhà ở vĩnh viễn, đến thời hạn kiểm tra nếu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật thì phải đập đi xây lại. Tuy nhiên, quyền tài sản đi kèm phải được pháp luật bảo vệ, người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây mới theo quy định.

Thủ tướng đề nghị, vấn đề này phải quy định rõ trong luật, diễn đạt công khai, minh bạch để người dân hiểu rõ và yên tâm.

"Không có chuyện đến thời hạn chung cư phải đập thì người dân không còn quyền gì nữa", Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ, chiều 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tới đây khi trình định hướng các chính sách về thuế, Chính phủ sẽ bổ sung các quy định về cơ chế điều tiết chênh lệch địa tô, cơ chế tài chính để khuyến khích đưa đất vào sản xuất, tránh tình trạng đầu cơ hoặc bỏ hoang đất đai", Thủ tướng Lê Minh Hưng.

PHAN THẢO