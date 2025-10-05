HODECO trao 100 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tối 4-10-2025, tại dự án The Light City (đường Chi Lăng, phường Phước Thắng, TPHCM). Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) tổ chức chương trình “Trung thu cho em - Hạnh phúc sum vầy”.

Đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty HODECO trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phước Thắng (TPHCM)

Đây là hoạt động thường niên của HODECO, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân, đồng thời tạo không gian gắn kết, lan tỏa giá trị yêu thương và gìn giữ nét đẹp truyền thống Tết Trung thu.

Chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 300 em nhỏ là con em cán bộ nhân viên HODECO, cư dân dự án The Light City và các em thiếu nhi trên địa bàn phường Phước Thắng.

Tiết mục múa lân sư rồng tại chương trình “Trung thu cho em - Hạnh phúc sum vầy”

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, múa lân, rước đèn đặc sắc, chương trình còn có nhiều hoạt động vui chơi tương tác giữa nhân chú Cuội - chị Hằng và các em nhỏ. Dịp này HODECO cũng trao tặng 100 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phước Thắng - nơi mà dự án The Light City đóng chân, nhằm đem đến cho các em một đêm hội trọn vẹn niềm vui, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, ấm áp và giàu tính nhân văn.

QUANG VŨ