Chiều 10-2, tại Nhà xuất bản Phụ Nữ (số 16, đường Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, TPHCM), Công ty TNHH 4LL IN Performance Art tổ chức buổi giới thiệu dự án nghệ thuật Kể chuyện nghìn năm: Chuyện Sài Gòn 2.

Dự án nghệ thuật Kể chuyện nghìn năm: Chuyện Sài Gòn 2 được ê kíp trẻ tổ chức nhằm kiến tạo một sản phẩm văn hóa bản địa đặc sắc, được thể hiện qua lăng kính nghệ thuật đương đại đa lĩnh vực, hướng tới mục tiêu trở thành một chương trình nghệ thuật thực cảnh, mang đậm hơi thở và tâm hồn của TPHCM, dành cho công chúng và du khách.

Chuyện Sài Gòn 2 không đi theo kịch bản có sẵn mà được xây dựng từ chất liệu đời sống. Nghệ sĩ chủ động tìm những chất liệu trong đời sống thực tế để xây dựng các tiết mục và biểu diễn trong 5 mini-show, diễn ra vào tháng 3-2026, tại Trường Trung cấp Múa (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Sau quá trình thực địa, Ban sáng tác sẽ tuyển chọn 30 nghệ sĩ đa lĩnh vực (âm nhạc, thị giác, chuyển động) để cùng tập trung tập luyện, trao đổi, chia sẻ, phát huy ý tưởng sáng tạo, hợp tác tạo nên một tác phẩm, sẽ công diễn tác phẩm trong một chương trình nghệ thuật quy mô, sáng đèn liên tục 6 suất trong dịp nghỉ lễ 30-4-2026.

Nhiều nghệ sĩ, diễn viên, bạn trẻ đến tham dự buổi giới thiệu về dự án nghệ thuật "Kể chuyện nghìn năm: Chuyện Sài Gòn 2". Ảnh: THÚY BÌNH

Dự án quy tụ đội ngũ nghệ sĩ trẻ như: đạo diễn Thịnh Tiêu, nhạc sĩ Cao Bá Hưng, biên kịch Phạm Thiên Vũ… cùng tham gia tổ chức, sáng tạo nghệ thuật, chú trọng phát huy xu hướng trải nghiệm văn hóa nghệ thuật độc bản, giúp khán giả hiểu nhiều hơn về chất Sài Gòn, khơi dậy niềm tự hào về nơi mình đang sống.

THÚY BÌNH

