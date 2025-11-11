Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chuyển sang mô hình Hiệp hội

Bà Vũ Kim Hạnh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao TPHCM nhiệm kỳ I (2025-2030)

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC chia sẻ, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước chuyển đổi pháp lý và tổ chức của hội. Đây cũng là dịp để củng cố hệ thống hội, định hình tầm nhìn phát triển mới giai đoạn 2025–2030, tiếp tục sứ mệnh kết nối, nâng chuẩn, lan tỏa giá trị HVNCLC, hướng đến mô hình Hiệp hội DN HVNCLC TPHCM năng động, hội nhập và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định: Việc đổi tên thành Hiệp hội DN HVNCLC TPHCM là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn mở rộng, liên kết và thích ứng với yêu cầu phát triển mới của thành phố.

UBND TPHCM ủng hộ và đánh giá cao chủ trương đổi tên này, bởi đây không chỉ là sự thay đổi về danh xưng, mà là bước chuyển mang tính định hướng, mở rộng phạm vi hoạt động của hội, để thực sự trở thành đầu mối liên kết doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi quy tụ lực lượng sản xuất, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ nhất cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM kỳ vọng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025–2030 được bầu chọn là đội ngũ kế thừa và đổi mới, đóng vai trò nòng cốt trong việc dẫn dắt Hiệp hội phát triển, kế thừa gần 30 năm truyền thống HVNCLC, đồng thời thích ứng với thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề ra các kỳ vọng lớn với hiệp hội. Thứ nhất, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hoạt động quản lý, khảo sát, xúc tiến và truyền thông, hình thành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt phục vụ hoạch định chính sách, đồng thời lan tỏa chuyển đổi số đến từng hội viên. Thứ ba, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, tiếp tục chương trình “Hàng Việt Nam Chất lượng cao – Chuẩn hội nhập”, giúp doanh nghiệp đạt chứng nhận quốc tế, nâng vị thế hàng Việt trên thị trường toàn cầu. Thứ tư, phát huy những giá trị đã được định hình.

Ngoài ra, Hiệp hội cần tăng cường tư vấn và kiến nghị chính sách, trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng, đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua văn kiện đại hội, thông qua Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.

Với sự nhất trí cao (100%), văn kiện đại hội đã được thông qua, trong đó có nội dung quan trọng là chuyển đổi Hội thành Hiệp hội và Ban Chấp hành mới cũng được bầu với 20 thành viên.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành mới đã tiến hành họp bầu các chức danh chủ chốt và thông qua nghị quyết đại hội. Bà Vũ Kim Hạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao TPHCM nhiệm kỳ I (2025-2030).

THANH DUNG