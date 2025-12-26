Vụ dừng cung cấp khí CNG: Các bên sẽ đàm phán hợp đồng vào ngày 29-12

Tối 26-12, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam cho biết, Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D, đơn vị thành viên PV Gas), đã mời các bên họp đàm phán hợp đồng vào trưa 29-12.

Nhân viên kiểm tra trạm chiết nạp khí CNG

Cuộc họp được xem là bước quan trọng trước thời điểm hợp đồng hiện hữu hết hạn ngày 31-12.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam gửi Sở Công thương TPHCM, trong ngày 25-12, PV Gas D đã chuyển dự thảo sửa đổi, bổ sung và gia hạn hợp đồng, đề nghị doanh nghiệp phản hồi trước 26-12, đồng thời thống nhất lịch họp đàm phán vào 29-12.

Sở Công thương TPHCM đã gửi giấy mời đến các đơn vị liên quan, gồm PV Gas D, PV Gas, Sở Xây dựng… tham dự cuộc họp ngày 29-12 để trao đổi, phối hợp, tháo gỡ các vấn đề về nguồn cung CNG phục vụ sản xuất – kinh doanh và hệ thống xe buýt CNG trên địa bàn thành phố.

Cũng theo báo cáo, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đang cung cấp CNG cho nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực thép, kim loại, gạch men, gốm sứ… tại khu vực Đông và Tây Nam bộ, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho hệ thống xe buýt CNG của TPHCM.

Năm 2024, sản lượng CNG do Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam cung cấp đạt 146,2 triệu Sm³ (mét khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn). Trong số khách hàng có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc hệ sinh thái Sojitz, Samsung, Seah, Yongjin, Bellinturf, Want Want… Phần lớn các nhà máy này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn CNG do công ty cung cấp.

Liên quan việc gián đoạn cung cấp khí CNG, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc PV Gas D cho biết, đơn vị luôn đảm bảo đủ nguồn khí thiên nhiên cho tất cả khách hàng, phù hợp quy định của pháp luật, nhu cầu các bên và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục.

Tuy vậy, PV Gas D cho rằng, trước tình hình các nguồn khí trong nước suy giảm tự nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương, hàng năm nguồn khí thiên nhiên được ưu tiên cung cấp cho sản xuất điện; trong trường hợp cần thiết, có thể giảm sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

THI HỒNG