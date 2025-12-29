Xăng sinh học E10: Phủ rộng điểm bán, tăng lượng tiêu thụ

Sau gần 5 tháng thí điểm, xăng sinh học E10 (gọi tắt là xăng E10) đã mở rộng phạm vi phân phối, hiện diện nhiều hơn trên thị trường. Tuy vậy, để trở thành lựa chọn phổ biến, xăng E10 vẫn đối mặt với thách thức về thói quen sử dụng nhiên liệu, yếu tố giá cả...

Người tiêu dùng bắt đầu làm quen xăng E10

Ghi nhận những ngày cuối tháng 12 cho thấy, các điểm bán xăng sinh học E10 đã “phủ rộng” tại nhiều địa bàn. Đại diện Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, doanh nghiệp đã triển khai kinh doanh xăng E10 từ ngày 1-8-2025; đến nay đã có hơn 50 cửa hàng trong hệ thống tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TPHCM… bán xăng E10, với sản lượng tiêu thụ bình quân khoảng 1.000m3/tháng. Từ ngày 1-1-2026, PVOIL tiếp tục mở rộng triển khai ra nhiều địa phương khác trên cả nước, thể hiện quyết tâm theo đuổi lộ trình nhiên liệu sinh học.

Người dân mua xăng E10 tại cửa hàng xăng Petrolimex trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, Petrolimex đang thí điểm kinh doanh xăng E10 RON95-III tại 40 cửa hàng ở TPHCM và Quảng Ngãi. Sản lượng tiêu thụ tại các điểm này đã tăng dần so với giai đoạn đầu, trong đó khách hàng chủ yếu là các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách, doanh nghiệp vận tải, xe công nghệ và dịch vụ. Ở nhiều địa phương, sản lượng tiêu thụ xăng E10 tăng khoảng 12%-18% so với thời điểm mới đưa vào thí điểm, cho thấy sức tiêu thụ trên thị trường đang dịch chuyển theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh xăng khoáng truyền thống, tỷ trọng tiêu thụ xăng E10 vẫn còn khá khiêm tốn. Theo khảo sát tại một số cửa hàng Petrolimex ở TPHCM, sản lượng tiêu thụ xăng E10 chỉ chiếm khoảng 10% lượng xăng bán ra mỗi ngày. Chị Phương Thy Lan, nhân viên văn phòng tại phường Xuân Hòa (TPHCM), nói rằng chị từng thử dùng xăng E10 nhưng sau đó quay lại dùng xăng khoáng vì chưa yên tâm hoàn toàn.

Hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng

Ở góc nhìn doanh nghiệp bán lẻ, nỗi lo lớn nhất vẫn là bài toán kinh tế. Do ethanol dễ bay hơi và hút ẩm trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, xăng E10 có thể hao hụt 0,25%-0,4% mỗi m3/tháng, trong khi định mức hiện hành chưa cập nhật cho loại nhiên liệu này. Phần hao hụt vượt định mức không được tính vào chi phí hợp lệ, không được bù giá hay khấu trừ thuế, nên doanh nghiệp phải tự gánh và hạch toán thẳng vào giá vốn, tức là lỗ trực tiếp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát (Lâm Đồng), cho rằng, để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh xăng E10, mức lợi nhuận cần đạt từ 7% trở lên mới đủ bù chi phí và hao hụt; đồng thời mức chiết khấu về bán lẻ phải ở khoảng 1.400-1.600 đồng/lít thì cửa hàng mới có lãi và mạnh dạn mở rộng bán hàng.

Bên cạnh đó, TS Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc (kinh doanh xăng dầu) dẫn chứng bài học từ xăng sinh học E5 cho thấy, người dân không phản đối nhiên liệu sinh học, nhưng họ cần thông tin minh bạch về lợi ích, độ an toàn và tương thích động cơ. Để xăng E10 đi đường dài, cần tháo gỡ rào cản ngay từ gốc, bao gồm việc thống nhất khuyến cáo kỹ thuật, công bố rõ loại xe tương thích và công bố kết quả thử nghiệm độc lập. Song song đó là truyền thông thuyết phục, thông tin khoa học, dễ hiểu đến người sử dụng.

“Ngoài chính sách khuyến khích chung, Nhà nước cần sớm xây dựng định mức hao hụt riêng cho xăng E10, cũng như điều chỉnh cơ chế giá theo hướng phản ánh đúng chi phí thực tế. Khi doanh nghiệp không phải gánh rủi ro lớn về hao hụt, họ mới đủ động lực tham gia sâu vào mạng lưới phân phối, từ đó giúp xăng sinh học tăng độ phủ và dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng”, TS Giang Chấn Tây kiến nghị.

Dù còn khoảng cách so với mục tiêu kỳ vọng, nhưng thực tế cho thấy thị trường vẫn đón nhận xăng E10, thông qua độ phủ địa lý tăng lên, sản lượng ở một số địa phương nhích dần, nhóm khách hàng đầu tiên đã hình thành... Nhưng để vượt qua “ngưỡng tâm lý” của thị trường, cần có nhiều đợt truyền thông dựa trên dữ liệu, giải thích thuyết phục, đi kèm cơ chế kinh tế hợp lý cho doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn áp dụng rộng rãi nhiên liệu sinh học từ ngày 1-6-2026, trong đó xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31-12-2030. Chuẩn bị cho lộ trình này, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chủ động nâng cấp hệ thống phối trộn, với mục tiêu sẵn sàng cung ứng 100% xăng E10 cho thị trường từ ngày 1-6-2026. Hiện nhà máy chủ yếu sản xuất RON95 (chiếm 83%) và RON92 (17%), đồng thời đã bắt đầu triển khai phối trộn xăng sinh học để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt. Song song đó, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đang được chuẩn bị khởi động lại vào cuối tháng 1-2026 nhằm sản xuất ethanol (E100), đáp ứng nhu cầu phối trộn cho E10 với công suất tối đa khoảng 300.000m3/tháng, tạo nguồn cung ổn định cho thị trường khi lộ trình chính thức được triển khai. NGUYỄN TRANG - NGỌC OAI

THI HỒNG