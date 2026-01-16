Hội Doanh nghiệp phường Hải Châu (Đà Nẵng) hướng tới mô hình "3 đồng hành"

Chiều 16-1, Hội Doanh nghiệp phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với phương châm “Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển – Thịnh vượng”.

Lãnh đạo UBND phường Hải Châu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội doanh nghiệp phường Hải Châu

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội thông qua báo cáo kết quả công tác vận động thành lập Hội với sự tham gia, đồng thuận của khoảng 60 doanh nghiệp hội viên sáng lập; thông qua Điều lệ Hội Doanh nghiệp phường Hải Châu làm cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Hội; đồng thời thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031; với tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương đa dạng, năng động, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp – chính quyền – cộng đồng.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 – 2031, xác định 10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm, tập trung vào kiện toàn tổ chức Hội; phát triển hội viên theo hướng chất lượng; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ; tăng cường kết nối giao thương; đồng hành cùng chính quyền và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội.

Ths.BS Ngô Đức Hải phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, ThS.BS Ngô Đức Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân cho biết, đại hội lần này là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự ra đời chính thức của Hội Doanh nghiệp phường Hải Châu.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội được định hướng hoạt động theo mô hình “3 đồng hành”.

Cụ thể, doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường kết nối, hỗ trợ, chia sẻ cơ hội và nguồn lực, nâng cao năng lực. Doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền trong phản ánh, kiến nghị, góp ý chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp và chính quyền đồng hành vì cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khuyến học, trách nhiệm xã hội.

Đại hội đánh dấu sự ra đời chính thức của Hội Doanh nghiệp phường Hải Châu

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực hội và Ban kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm cơ cấu, tính đại diện và năng lực điều hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân, ThS.BS Ngô Đức Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội doanh nghiệp phường Hải Châu, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp hội viên; chương trình tri ân các nhà tài trợ và trao bảng hỗ trợ chương trình “Xuân Yêu Thương” cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu nhằm hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn phường.

PHẠM NGA