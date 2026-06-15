Thế giới

Hội nghị thượng đỉnh G7 bàn nhiều vấn đề cấp bách toàn cầu

SGGPO

Ngày 15-6, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chính thức khai mạc tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains của Pháp. 

Thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2026. Ảnh: FRANCE 24
Thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2026. Ảnh: FRANCE 24

Theo France 24, các nhà lãnh đạo G7 sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho những hệ quả của thỏa thuận Mỹ - Iran, trong đó có việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển phần lớn dầu khí của thế giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nước cũng sẽ thảo luận về hỗ trợ Lebanon, đàm phán chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, đa dạng hóa các tuyến năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Đông.

Bên cạnh đó, xung đột tại Ukraine cũng là chủ đề trọng tâm của hội nghị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự phiên họp ngày 16-6 và dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận các sáng kiến thúc đẩy hòa bình. Châu Âu và Canada tiếp tục kêu gọi Mỹ làm trung gian tìm giải pháp hòa bình phù hợp với lợi ích của Ukraine.

Ngoài các vấn đề địa chính trị, nước chủ nhà Pháp còn thúc đẩy chương trình nghị sự về mất cân bằng kinh tế toàn cầu, quản trị không gian số và trí tuệ nhân tạo (AI). Lãnh đạo các công ty AI sẽ tham dự phiên thảo luận về bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Hội nghị G7 năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo Brazil, Ấn Độ, Kenya, Hàn Quốc, Ai Cập cùng một số nước thuộc khu vực Trung Đông.

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Hội nghị thượng đỉnh G7 G7 Eo biển Hormuz Emmanuel Macron Lebanon Tổng thống Pháp AI Kinh tế

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