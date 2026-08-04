Ông Jay Clayton tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ

Ngày 3-8, ông Jay Clayton, 60 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) của Mỹ sớm hơn kế hoạch ban đầu, sau khi được Thượng viện phê chuẩn vào tuần trước.

Ông Jay Clayton tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) của Mỹ. Ảnh: CNC

Truyền thông Mỹ dẫn thông báo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cho biết, ông Clayton sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ, trong khi ông Bill Pulte kết thúc thời gian giữ cương vị quyền Giám đốc.

Trong tuyên bố sau lễ nhậm chức, ông Clayton cam kết đặt an toàn và an ninh cho người dân Mỹ lên hàng đầu, đồng thời tập trung xây dựng cộng đồng tình báo tinh gọn, linh hoạt, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và hướng đến hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Trước khi đảm nhiệm cương vị mới, ông Jay Clayton từng là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump và gần đây giữ chức Công tố viên Liên bang tại Địa hạt Nam New York.

Một số nhà phân tích cho rằng việc bổ nhiệm ông Clayton, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật và quản lý tài chính nhưng ít kinh nghiệm trực tiếp về tình báo, cho thấy Nhà Trắng ưu tiên năng lực quản trị, cải cách tổ chức và trách nhiệm giải trình, hơn là duy trì mô hình điều hành truyền thống của ODNI. Trong khi đó, một số ý kiến lo ngại việc cắt giảm nhân sự quá nhanh có thể ảnh hưởng đến năng lực điều phối của cơ quan.

Truyền thông Mỹ nhận định, thách thức trước mắt của ông Clayton là vừa cải tổ bộ máy theo định hướng của Nhà Trắng, vừa duy trì phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan và bảo đảm tính độc lập trong hoạt động tình báo.

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KHÁNH HƯNG