G7 cân nhắc hộ tống tàu thuyền ở Trung Đông

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí xem xét khả năng triển khai lực lượng hộ tống tàu thuyền tại Trung Đông khi điều kiện an ninh cho phép.

Tàu chở hàng Thái Lan bị tấn công gần eo biển Hormuz. Ảnh: BP

Theo Kyodo, tuyên bố của chính phủ Pháp, nước giữ chức Chủ tịch G7 năm nay, công bố sau hội nghị trực tuyến của nhóm ngày 11-3, đề ra kế hoạch hộ tống tàu nhằm khôi phục tự do hàng hải trong khu vực.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 12-3, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết, thông báo này được Pháp đưa ra “theo quyết định riêng với tư cách chủ tịch G7”, đồng thời từ chối bình luận chi tiết về kế hoạch. Nhật Bản có thể phải đối mặt với lựa chọn khó khăn về việc tham gia hoạt động hộ tống do lực lượng các nước G7 triển khai.

Theo Hiến pháp Nhật Bản, chính sách quốc phòng lâu nay chỉ cho phép sử dụng lực lượng với mục đích phòng vệ và giới hạn quyền phòng vệ tập thể. Ông Kihara nhấn mạnh việc duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông “cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản”, đồng thời cho biết Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia liên quan, bao gồm các nước G7, và nỗ lực ngoại giao để sớm giảm căng thẳng ở Trung Đông.

Nhật Bản hiện nhập khẩu hơn 90% lượng dầu từ Trung Đông, khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương khi eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu và khí đốt quan trọng của khu vực bị phong tỏa.

Kể từ khi Mỹ và Israel không kích Iran dẫn đến các vụ trả đũa của Tehran ở khu vực, đã có 6 chiếc tàu thương mại bị trúng đạn pháo tại vùng Vịnh.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại quốc hội rằng, Tokyo chưa có kế hoạch triển khai Lực lượng phòng vệ tới Trung Đông để chuẩn bị cho các hoạt động rà phá thủy lôi, trong bối cảnh có thông tin Iran bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng việc này chỉ được tiến hành khi xung đột chấm dứt với các thỏa thuận rõ ràng.

KHÁNH MINH