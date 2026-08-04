Chứng khoán Phố Wall lập đỉnh, Amazon lần đầu đạt vốn hóa 3.000 tỷ USD

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 3-8, với nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn tiếp tục dẫn dắt. Nổi bật là Amazon lần đầu đạt mức vốn hóa 3.000 tỷ USD.

Một nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Ảnh: CNBC

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 1,3%, lên mức kỷ lục 53.178,41 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, lên 7.600,50 điểm; Nasdaq Composite tăng 2,1%, lên 25.913,90 điểm.

Đà tăng của cổ phiếu Amazon được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh tích cực, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của mảng điện toán đám mây AWS, trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo gia tăng mạnh.

Diễn biến tích cực tại Phố Wall lan sang thị trường châu Âu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,2%, lên mức kỷ lục 8.613,82 điểm; DAX của Đức tăng 1,5%, lần đầu vượt mốc 26.000 điểm.

Một công nhân tại trung tâm phân phối của Amazon ở Ý. Ảnh : Giulio Napolitano / Bloomberg News

Kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp cùng đà giảm mạnh của giá dầu được xem là những yếu tố thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường tài chính.

Giá dầu Brent giảm 6,35 USD, tương đương 7%, xuống 83,77 USD/thùng, mức thấp nhất trong 3 tuần. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 5,1%, còn 80,34 USD/thùng.

Ông Angelo Kourkafas, chuyên gia phân tích tại Edward Jones, nhận định giá dầu giảm mạnh có thể giúp giảm áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thêm dư địa điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Đà giảm của giá dầu diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn kế hoạch không kích Iran và cho biết hai bên vẫn hướng tới một thỏa thuận, dù phía Iran bác bỏ thông tin này.

Theo các chuyên gia của Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt đã làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát tín hiệu kiềm chế giá dầu và xăng trong nước.

Cùng với đà tăng của chứng khoán, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 6 điểm cơ bản, xuống 4,68%. Theo Trading Economics, diễn biến này hỗ trợ nhóm cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là công nghệ, do làm giảm chi phí vốn và nâng giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu lạm phát và thị trường lao động để đánh giá triển vọng chính sách của FED. Tuy nhiên, diễn biến đàm phán Mỹ - Iran vẫn có thể nhanh chóng đảo chiều tâm lý trên các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường năng lượng.

KHÁNH HƯNG