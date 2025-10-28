Hồi sinh thương hiệu Văn Mới

Sự xuất hiện trở lại của thương hiệu Văn Mới với tuyển tập Văn Mới 10 năm 2015-2025 (Đông A và NXB Hội Nhà văn) đã mang đến “một làn gió” tươi mới cho đời sống văn chương. Nhờ được đầu tư công phu, ấn phẩm xứng đáng là “bữa tiệc” văn chương đầy thịnh soạn cho bạn đọc.

Nỗ lực của những người làm nghề

Bắt đầu từ năm 2005 và kéo dài đến 2015, hàng năm Công ty CP Văn hóa Đông A đều tổ chức thực hiện một tuyển tập mang tên Văn Mới (do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn). Bên cạnh đó, cứ 5 năm một lần, đơn vị này lại thực hiện một tuyển tập dày dặn hơn, gồm: Văn Mới 5 năm đầu thế kỷ 2001-2005, Văn Mới 5 năm 2006-2010, Văn Mới 5 năm 2011-2015 và mới đây là Văn Mới 10 năm 2015-2025. Đây thực sự là nỗ lực của những người làm nghề, từ đó góp phần tạo nên bữa tiệc văn chương đầy thịnh soạn cho bạn đọc.

Ông Trần Đại Thắng (trái), nhà văn Trương Anh Quốc. Ảnh: ĐÔNG A

Văn Mới 10 năm 2015-2025 không đơn thuần là tập thứ tư trong bộ tuyển tập Văn Mới mà còn là tín hiệu vui về sự hồi sinh của một thương hiệu đã từng được bạn đọc yêu thích. Theo chia sẻ của ông Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Đông A, sau 10 năm ra đời, vì muốn tìm hướng đi khác nên Văn Mới đã tạm dừng lại. Thời điểm đó, Văn Mới được chuyển giao sang NXB Trẻ thực hiện, cũng do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Tuy nhiên, sau 2 ấn phẩm Văn Mới 2014-2015 và Văn Mới 2016-2017 thì không còn phát hành nữa. “Đầu năm nay, trong cuộc gặp tình cờ với bạn đọc, nhiều người nhắc về Văn Mới với không ít tiếc nhớ. Khi đó, tôi nảy ra ý tưởng làm một tập vừa để kỷ niệm 25 năm Văn Mới ra đời, vừa để ghi nhớ 10 năm tạm dừng”, ông Trần Đại Thắng cho biết.

Giống như những ấn phẩm theo định kỳ 5 năm trước, Văn Mới 10 năm 2015-2025 cũng được đầu tư công phu kèm theo những quà tặng thú vị. Tuyển tập bao gồm 41 tác phẩm văn xuôi của 41 tác giả khắp cả nước, cả tác giả gốc Việt ở nước ngoài. Vậy nên, bìa trước và bìa sau tuyển tập được thể hiện hình ảnh những ô vuông nhiều màu, trông như bàn cờ mà cũng là những ô cửa sổ đa sắc, từ trong ấy nhìn ra là những gương mặt nhà văn đương đại.

Đi kèm mỗi cuốn Văn Mới 10 năm 2015-2025 là một tấm bưu thiếp (postcard) như một “bí mật nhỏ” gửi gắm đến người đọc. Mỗi postcard là chân dung và lời bình về một tác giả, họa sĩ, người thiết kế trong tuyển tập. Theo đó, có 49 mẫu postcard (gồm 41 tác giả, 7 họa sĩ và 1 người thiết kế) được phát ngẫu nhiên kèm theo sách. Ngoài phiên bản phổ thông, Đông A còn thực hiện 100 bản bìa cứng đặc biệt, có chữ ký trực tiếp của các tác giả và họa sĩ, dành cho những người muốn sưu tầm và chơi sách.

Một phần diện mạo văn chương Việt đương đại

Dù chắc chắn chưa đầy đủ, nhưng Văn Mới 10 năm 2015-2025 phần nào đã phản ánh diện mạo của văn chương nước nhà trong 10 năm qua ở thể loại truyện ngắn. Các tác phẩm bao quát nhiều vấn đề, từ miền xuôi đến miền ngược và biển đảo, mở rộng biên độ đến những xứ sở bên ngoài biên giới. Tuyển tập cũng chủ trương thu nạp nhiều phong cách văn chương khác nhau, từ giọng điệu nghiêm ngặt cho đến hài hước và bi hài hòa trộn, từ tự sự truyền thống đến những tìm tòi mới về nghệ thuật và nội dung.

Ấn phẩm Văn Mới 10 năm 2015-2025

Là một tên tuổi quen thuộc của tuyển tập Văn Mới, nhà văn Trương Anh Quốc bày tỏ vui mừng khi Văn Mới trở lại. “Với 41 tác giả, tuyển tập cũng đã khái quát được phần nào đời sống văn chương, đưa đến bạn đọc những tác phẩm mới lạ từ những nhà văn tên tuổi đến các cây bút mới. Được góp mặt trong tuyển tập Văn Mới 10 năm lần này, tôi rất vui mừng và tự hào. Đây là dịp để tôi được gặp lại những bạn văn, đọc và sẻ chia để viết tốt và có trách nhiệm hơn với con chữ”, nhà văn Trương Anh Quốc chia sẻ.

Bên cạnh những cây bút gạo cội, đã thành danh, Văn Mới 10 năm 2015-2025 cũng dành cơ hội cho những cây bút 8X, 9X, gen Z như Hữu Vi, Lê Khải Việt, Nguyễn Thị Kim Hòa, Văn Thành Lê, Nguyễn Khắc Ngân Vi, Đinh Phương, Cao Nguyệt Nguyên, Hiền Trang, Lê Quang Trạng, Huỳnh Trọng Khang… Trong đó, người trẻ nhất là Võ Đăng Khoa (sinh năm 2001, hiện đang sống và làm việc tại An Giang).

Ở tuổi 22, Võ Đăng Khoa ra mắt tập truyện ngắn Lạc đà bay (NXB Trẻ), giúp anh nhận giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024. “Được có mặt trong Văn Mới 10 năm 2015-2025 là niềm vinh dự và cũng là dấu mốc đẹp trên con đường sáng tác. Qua đây, tôi càng tin rằng luôn có sự quan tâm đặc biệt của những nhà văn gạo cội dành cho các cây bút trẻ như chúng tôi. Đó cũng là động lực để tôi và những cây bút trẻ khác tiếp tục nỗ lực hơn trong hành trình gắn bó với văn chương”, nhà văn trẻ Võ Đăng Khoa bày tỏ.

HỒ SƠN