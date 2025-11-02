Hôm nay, 2-11, nhiều nơi mưa do thời tiết xấu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay, 2-11, không khí lạnh từ phía Bắc lục địa đang di chuyển xuống phía Nam. Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ trời lạnh, tiếp tục mưa rả rích.

Cơ quan khí tượng cho biết, khoảng trưa và chiều nay, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một phần Trung Trung bộ.

Họa đồ dự báo các lớp sóng không khí lạnh và phạm vi tác động, cập nhật sáng 2-11 theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Từ đêm nay đến ngày 4-11, Bắc bộ chuyển rét rõ rệt, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng cao dưới 15 độ C. Khu vực ven biển xuất hiện gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời lạnh lan rộng khắp Bắc bộ.

Sau khi Bắc bộ nằm sâu trong tâm khối không khí lạnh (rét) thì mưa sẽ giảm và khô ráo dần.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển sâu hơn xuống Trung bộ, các lớp không khí lạnh cũ và không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao đang và sẽ tiếp tục gây mưa lớn diện rộng tại Trung bộ.

Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) họp về dự báo mưa lũ ngày 1-11. Ảnh: CỤC KT-TV

So với dự báo hôm qua, 1-11, của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vùng mưa hôm nay đã mở rộng hơn, bao trùm từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nhiều nơi sẽ có mưa to với tổng lượng phổ biến 300-500mm, có nơi trên 750mm trong hai ngày 2 và 3-11.

Các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi là trọng điểm mưa gió, thời tiết xấu (nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 2).

Ảnh radar thời tiết lúc 7 giờ ngày 2-11 với khối mây dông lớn tiếp tục đưa vào khu vực Nam Trung bộ

Từ ngày 5-11, mưa gió ở Trung bộ có xu hướng tạm giảm dần cường độ nhưng sau đó có thể xuất hiện một đợt mưa lũ mới do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (theo dự báo xa của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia).

Tại Tây Nguyên hôm nay cũng có mưa to, lượng mưa có thể vượt 150mm trong 3 giờ, trong khi phía Đông của khu vực Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Ảnh vệ tinh cập nhật lúc 7 giờ 15 phút ngày 2-11: khối không khí lạnh đang di chuyển xuống Bắc bộ nước ta, dự báo Trung bộ và Biển Đông sắp hứng cơn bão số 13. Nguồn: Z.E

Cơ quan khí tượng cũng cho biết thêm, mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ không trực tiếp do không khí lạnh, mà do nhiễu động gió Đông trên cao và dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) hoạt động mạnh, kết hợp độ ẩm lan truyền từ mưa Trung bộ xuống phía Nam.

Nguyên nhân là khi khối không khí lạnh tăng cường xuống Trung bộ sẽ đẩy dải hội tụ nhiệt đới lùi về phía Nam, khiến mây dông và ẩm mở rộng ở Tây Nguyên và Nam bộ.

Theo đó, chiều tối và đêm các ngày 2 và 3-11, Nam bộ mưa rào, có nơi mưa to trên 70mm, tập trung ở khu vực ven biển từ phía Đông của TPHCM đến tỉnh Cà Mau.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên chủ động các phương án ứng phó thiên tai và thời tiết nguy hiểm khi mưa lớn trùng với đợt không khí lạnh đang tăng cường. Đồng thời, người dân ở Bắc bộ chuẩn bị đón đợt rét đầu mùa rõ rệt nhất kể từ giữa ngày 19-10 đến nay, mở đầu cho mùa Đông 2025-2026.

PHÚC HẬU