Mưa diện rộng từ Nghệ An đến Quảng Ngãi

Do tác động của không khí lạnh, hôm nay 31-10, khu vực Đông Bắc bộ và khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa đến mưa to, thời tiết xấu.

Sáng nay 31-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật cảnh báo: Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Trước đó, trong bản tin chiều 30-10, cơ quan khí tượng xác định: vùng mưa lớn tập trung chủ yếu từ Nghệ An đến Huế. Như vậy, phạm vi mưa gió, thời tiết xấu đang mở rộng ở Trung bộ.

Do tác động trực tiếp của không khí lạnh, hiện nay, tại khu vực Đông Bắc bộ, thời tiết cũng đang rất xấu. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 31-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng hoàn toàn đến khu vực Đông Bắc bộ, gây mưa rải rác. Tại trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió giật cấp 6.

IMG_3975.jpeg
Hà Nội mưa rả rích suốt đêm đến sáng 31-10 do không khí lạnh tràn xuống. Ảnh: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng nhận định trên đất liền, trong ngày và đêm nay 31-10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, sau đó lan sang Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Hôm nay, khu vực Đông Bắc bộ có mưa nhiều nơi do tác động kết hợp giữa không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió Đông. Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Hà Nội có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất còn 19-21 độ C, vùng núi cao phía Bắc có nơi xuống dưới 17 độ C.

PHÚC HẬU

