Từ hôm nay đến ngày 3-11, miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to

Cơ quan khí tượng cho biết hôm nay (1-11), nhiều nơi mưa gió, vùng mưa to tập trung ở khu vực từ Nam tỉnh Nghệ An đến tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 1-11: không khí lạnh đẩy mây bao phủ hầu khắp miền Bắc và Bắc Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến sáng sớm nay (1-11), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Theo trung tâm này, lượng mưa tại một số trạm như sau: Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) 187mm, trạm Lâm Thủy (tỉnh Quảng Trị) 99mm, trạm Nghĩa Trung (tỉnh Quảng Ngãi) 186mm…

Trong khi theo dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain đến sáng nay 1-11, mưa gió hầu như bao trùm diện rộng ở đồng bằng Bắc bộ (bao gồm Hà Nội, nhưng mưa nhỏ). Vùng mưa to đến rất to tập trung tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Lượng mưa cụ thể như sau: Hà Tĩnh (186mm), Quảng Trị (219,4mm), Đà Nẵng (159,4mm), Quảng Ngãi (241,4mm) - cập nhật dữ liệu đến 6 giờ 30 phút ngày 1-11. Nam bộ không mưa, hoặc mưa không đáng kể.

Theo ảnh radar thời tiết lúc 7 giờ ngày 1-11, khu vực đang mưa to là Quảng Ngãi và Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng sớm 1-11 đến sáng sớm 3-11, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi trên 700mm.

Cũng trong 3 ngày tới, khu vực Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa 100-250mm, cục bộ trên 350mm, cường suất mưa có thể vượt 150mm trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong ngày và đêm 1-11, khu vực từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo ngày và đêm 3-11, vùng từ Nam tỉnh Nghệ An đến tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn tại Trung bộ có khả năng kéo dài đến đêm 4-11.

