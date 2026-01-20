Hôm nay 20-1, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phiên khai mạc diễn ra vào lúc 8 giờ, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... cùng các đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Tại phiên họp, toàn thể đại hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đã điều hành phiên họp. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của đại hội, Chương trình làm việc của đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội XIV đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Trước giờ khai mạc phiên họp trù bị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

ANH THƯ - PHAN THẢO