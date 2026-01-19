Điểm tựa của niềm tin

Những ngày này, cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với những niềm tin, kỳ vọng sâu sắc. Trong các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, an sinh xã hội tiếp tục là vấn đề được đông đảo người dân quan tâm, bởi đây là một trong những nền tảng quan trọng bảo đảm phát triển bền vững.

Trong tiến trình phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, hàng loạt chính sách giảm nghèo đa chiều, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ người lao động, chăm lo đối tượng yếu thế, người cao tuổi, ứng phó thiên tai, dịch bệnh..., đã được triển khai đồng bộ, bài bản, với độ bao phủ rộng và hiệu quả rõ nét... Kết quả đã hình thành một “chiến thắng” đặc biệt - chiến thắng của lòng dân, của sự đồng thuận và gắn kết xã hội, đến từ chủ trương nhất quán và nhân văn “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Với TPHCM - đô thị gần 14 triệu dân, việc đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác lập hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ an sinh xã hội cụ thể, từ mở rộng độ bao phủ chính sách đến nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Điều đó khẳng định an sinh xã hội là trụ cột song hành với phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định và tạo điều kiện cho phát triển dài hạn.

Trên phạm vi cả nước, tinh thần đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách được cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt, kịp thời. Điển hình là “Chiến dịch Quang Trung” - chiến dịch đặc biệt hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung. Với cách tổ chức khẩn trương, huy động đồng bộ nguồn lực của cả hệ thống chính trị, chiến dịch đã hoàn thành sửa chữa 34.759 căn nhà trước ngày 30-12-2025 và cơ bản hoàn tất xây mới 1.597 căn nhà vào giữa tháng 1-2026. Quan trọng hơn, chiến dịch này cho thấy năng lực tổ chức và triển khai chính sách an sinh xã hội ở quy mô lớn, với tinh thần vì dân, sát dân, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Những quyết sách an sinh xã hội kịp thời, nhân văn ấy đang trở thành điểm tựa bền vững của niềm tin, đúng như tinh thần xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại và bao phủ.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, mục tiêu an sinh xã hội cho giai đoạn 2026-2030 có cơ sở vững chắc để hoàn thành. Đó là xây dựng hệ thống an sinh xã hội có khả năng hỗ trợ kịp thời các nhóm yếu thế, người lao động khu vực phi chính thức; hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu, sàn an sinh xã hội quốc gia. Đặc biệt, cả nước phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo và cơ bản miễn viện phí toàn dân... Một khi quyết sách được hoạch định và triển khai một cách nhất quán, nhân văn và tầm nhìn dài hạn, an sinh xã hội sẽ tiếp tục là điểm tựa của niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để đất nước vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

NGÔ BÌNH