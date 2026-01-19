Ứng dụng AI trong đảm bảo an ninh Đại hội XIV của Đảng

Thượng tướng Phạm Thế Tùng. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Hiện, công tác bảo đảm an ninh, an toàn đại hội được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định là công tác trọng tâm của toàn lực lượng công an nhân dân, được thực hiện ở mức độ cao nhất, mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra đại hội mà trên phạm vi cả nước; tạo môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt nhất công tác tổ chức đại hội, bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, đúng kế hoạch, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhân dân.

Trong các phương án của Bộ Công an, công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát hiện, xử lý kịp thời các yếu tố phức tạp nảy sinh, đặc biệt trên không gian mạng, được lực lượng công an nhân dân triển khai từ sớm, từ xa.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng thông tin, lực lượng công an nhân dân đã mở cao điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, trong đó đặc biệt chú trọng không gian mạng - nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Cùng với đó, lực lượng công an đã tăng cường nắm tình hình, phân tích, đánh giá sớm các xu hướng thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và đại hội…

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia dẫn đoàn xe đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt đấu tranh, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật liên quan đến đại hội không chỉ trong nước mà cả ngoài biên giới lãnh thổ, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Bên cạnh các giải pháp nghiệp vụ, kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh về công tác chỉ huy, chỉ đạo của lực lượng công an nhân dân được thực hiện chặt chẽ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong thực thi nhiệm vụ.

Trong kỳ đại hội này, lực lượng công an nhân dân đã ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội. Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ trong công tác bảo vệ mục tiêu, quản lý giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh trên không gian mạng, như: ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị xác minh di động để kiểm tra, kiểm soát an ninh ra vào các địa điểm tổ chức, nơi lưu trú của đại biểu, khách mời; vận hành hàng ngàn camera AI phục vụ điều tiết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhận diện, phát hiện các đối tượng nghi vấn…

“Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai cả thực địa và không gian mạng, không chỉ tập trung ở địa bàn TP Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới, thế trận an ninh liên hoàn “trong - ngoài”, “trên - dưới”, “truyền thống - hiện đại”, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng.

Qua việc kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố phương án bảo vệ, con người, công nghệ đã góp phần hình thành thế trận an ninh liên hoàn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội trong mọi tình huống.

ĐỖ TRUNG