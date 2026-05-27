HĐND TPHCM tiếp nhận ý kiến người dân về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

HĐND TPHCM mời các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, cử tri và toàn thể nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo “Luật Đô thị đặc biệt”. Qua đó, nhằm xây dựng hành lang pháp lý vững chắc, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Theo HĐND TPHCM, Luật Đô thị đặc biệt là dự án luật có ý nghĩa chiến lược, mang tính lịch sử, quyết định tầm vóc và diện mạo của thành phố trong nhiều thập kỷ tới. Dự thảo tập trung vào việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, kiến tạo các cơ chế đặc thù vượt trội về tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy, quản lý quy hoạch - đô thị và các chính sách thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đặt trong tầm nhìn chiến lược đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn của khu vực Đông Nam Á

Để đạo luật khi ban hành vừa mang tính vĩ mô, vừa bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân, Thường trực HĐND Thành phố triển khai kênh tiếp nhận ý kiến trực tuyến (dựa trên mô hình vận hành thành công của các cơ quan Đảng và chính quyền cấp tỉnh). Kênh trực tuyến này giúp tối ưu hóa quy trình, giúp mọi công dân đều có thể tiếp cận văn bản và gửi kiến nghị một cách nhanh chóng, minh bạch.

Hướng dẫn tham gia đóng góp ý kiến:

- Bước 1: Truy cập vào Góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

- Bước 2: Nghiên cứu nội dung dự thảo

- Bước 3: Ghi ý kiến đóng góp trực tiếp

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt có 45 điều với 9 chương, gồm: Những quy định chung; Tổ chức chính quyền, chế độ công vụ và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự, an toàn đô thị; Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt; Liên kết phát triển vùng và bảo vệ môi trường; Giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình; Điều khoản thi hành. Đây là dự án luật về phân quyền, tất cả các lĩnh vực đều được thực hiện phân quyền triệt để, tối đa (trừ 4 lĩnh vực không thực hiện phân quyền). Việc phân quyền tuân theo nguyên tắc: Thẩm quyền của Quốc hội được đề xuất giao cho HĐND; thẩm quyền của Chính phủ giao cho UBND; thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ giao cho Chủ tịch UBND. Tổ biên soạn đề xuất đưa vào dự thảo luật gần 300 thẩm quyền, cụ thể giao cho HĐND hơn 140 thẩm quyền, giao UBND hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch UBND hơn 20 thẩm quyền.

THU HƯỜNG