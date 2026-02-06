Lãnh đạo TPHCM tiếp các đoàn đến thăm, chúc tết

Ngày 5-2, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp đoàn Tòa Tổng Giám mục TPHCM và Tòa Giám mục Bà Rịa đến thăm, chúc tết Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM cùng đoàn đến thăm và gửi lời chúc tết đến lãnh đạo TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp đoàn Tòa Tổng Giám mục TPHCM và Tòa Giám mục Bà Rịa đến thăm, chúc tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trân trọng ghi nhận tình cảm và lời chúc tốt đẹp của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ, TPHCM đang tập trung vào nhiệm vụ chính gói gọn qua 4 chữ “bình yên - phát triển”. Trong đó, đồng chí khẳng định sự đóng góp tích cực của bà con giáo dân là rất cần thiết.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân một năm mới an lành, mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc, tiếp tục chung sức xây dựng TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp đoàn Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm, chúc tết Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chúc tết. Ảnh: VĂN MINH

Đến thăm và chúc tết, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã thông tin khái quát về những kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm qua. Đồng thời trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo TPHCM nhân dịp năm mới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, nhiều năm qua, TPHCM thực hiện chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, gắn bó, đoàn kết hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng năm mới của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân có một mùa xuân an lành, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

