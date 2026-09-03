Hơn 100 người thương vong trong các đợt Mỹ không kích Iran

Theo thông báo đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, Bộ trưởng Y tế Iran Mohammad-Reza Zafarghandi ngày 2-9 (giờ địa phương) cho biết, 18 người thiệt mạng, 108 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này đêm 1-9.

Vụ tấn công của Mỹ vào đám cưới ở Sirik khiến 5 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Ảnh: Hãng tin WANA

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran lên án các "hành động gây hấn" mới nhất của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Tehran trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, đêm 1-9, Mỹ tấn công nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng dịch vụ, khiến một số công dân Iran thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại cho tài sản công và tư ở nước này. Trong các địa điểm trúng không kích của Mỹ có một đám cưới tại thị trấn ven biển Kuhestak, miền Nam Iran, khiến 4 người chết và 68 người bị thương.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đang điều tra các báo cáo của truyền thông nhà nước Iran, đồng thời bác bỏ các cáo buộc lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu vào thường dân.

Địa điểm dân sự của Iran bị Mỹ tấn công đêm 1-9. Ảnh: AA

Iran đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hãng tin Reuters đánh giá đây là đợt giao tranh lớn nhất giữa hai bên kể từ tháng 7, làm gia tăng lo ngại xung đột tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn ba nguồn tin cho biết OPEC+ nhiều khả năng giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10 tại cuộc họp ngày 6-9. Nhóm vừa hoàn tất việc dỡ bỏ một phần cắt giảm sản lượng và sẽ chuyển trọng tâm sang đàm phán hạn ngạch năm 2027.

Xung đột tại Iran làm gián đoạn xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, khiến tác động của các quyết định nguồn cung từ OPEC+ đối với giá dầu và thị phần trở nên hạn chế hơn.

Dù 7 thành viên chủ chốt (Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman) tăng hạn ngạch hàng tháng trong phần lớn năm nay, sản lượng thực tế (khoảng 31,01 triệu thùng/ngày trong tháng 9) vẫn thấp hơn kế hoạch do chiến sự làm gián đoạn xuất khẩu từ vùng Vịnh, Nga và Kazakhstan.

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HẠNH CHI