Hàn Quốc: Cháy kho pin lithium, khoảng 15 tấn pin bị thiêu rụi

Ngày 1-9, lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại kho chứa của một nhà máy sản xuất pin lithium ở thành phố Dangjin, tỉnh Nam Chungcheong.

Theo Yonhap, đám cháy bùng phát lúc 7 giờ 24 ngày 31-8 tại kho một nhà máy ở thị trấn Hapdeok, thành phố Dangjin. Đám cháy được khống chế lúc 15 giờ 22 cùng ngày và lực lượng cứu hỏa tiếp tục làm nguội các khối pin. Lúc 5 giờ 49 ngày 1-9, lực lượng dập tắt hoàn toàn đám cháy, không có thương vong.

Hiện trường vụ cháy kho pin lithium ở Dangjin. Ảnh: YONHAP

Khoảng 15 tấn pin lithium được lưu giữ trong kho đã bị thiêu rụi. Đám cháy cũng làm hư hại khoảng 234m² trong tổng diện tích hơn 700m² của nhà kho. Lửa không lan sang các tòa nhà khác trong khuôn viên nhà máy.

Công tác chữa cháy kéo dài do ngọn lửa liên tục lan từ khu vực lưu trữ sang các khối pin lân cận. Nguy cơ pin cháy dữ dội, phát nổ và tái cháy khiến lực lượng chức năng phải duy trì hoạt động phun nước làm nguội trong nhiều giờ.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, chính quyền thành phố Dangjin gửi tin nhắn cảnh báo người dân quanh khu vực hạn chế ra ngoài và chú ý bảo đảm an toàn. Cơ quan chức năng đang ở hiện trường để xác định điểm phát cháy đầu tiên, nguyên nhân và tổng thiệt hại tài sản.

KHÁNH HƯNG