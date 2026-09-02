Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa

Chiều 1-9 (giờ miền Đông nước Mỹ), Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời, nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang sau ngày 1-10. Ngân sách tạm thời áp dụng trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa hoàn tất dự luật ngân sách thường niên.

Hạ viện Mỹ. Ảnh: BRITANNICA

Theo Báo The Hill (Mỹ), với 370 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Hạ viện thông qua dự luật kéo dài mức chi tiêu hiện hành đến ngày 11-12, sau đó chuyển dự luật tới Tổng thống Donald Trump để ký ban hành. Thượng viện thông qua biện pháp này ngày 8-8.

Dự luật tạm thời được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa hoàn tất 12 dự luật ngân sách thường niên cho tài khóa 2027, kéo dài từ ngày 1-10-2026 đến 30-9-2027. Các dự luật này cấp kinh phí cho nhiều lĩnh vực, từ an ninh nội địa, thực thi pháp luật liên bang đến năng lượng, nhà ở và quốc phòng.

Những tranh cãi gay gắt giữa đảng Cộng hòa đang kiểm soát Quốc hội và đảng Dân chủ khiến chính phủ Mỹ trải qua 3 lần đóng cửa một phần, tổng cộng 161 ngày kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai. Phần lớn bất đồng liên quan trợ cấp bảo hiểm y tế và quyền hạn thực thi luật nhập cư của các cơ quan liên bang.

Lần này, cả hai đảng đều không muốn nguy cơ đóng cửa chính phủ phủ bóng lên chiến dịch tái tranh cử trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3-11.

Hiện nợ công Mỹ vượt 40.000 tỷ USD trong tháng 8. Việc trì hoãn quyết định về các ưu tiên chi tiêu thêm 15 tuần đồng nghĩa Quốc hội sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn vào tháng 12 để hoàn tất 12 dự luật ngân sách cho cả năm. Kết quả bầu cử ngày 3-11, trong đó trọng tâm là quyền kiểm soát Quốc hội, sẽ ảnh hưởng lớn đến tương quan giữa hai đảng trong các cuộc thương lượng ngân sách.

HUY QUỐC